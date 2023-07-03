分析師：特斯拉交車數強勁 空頭將被迫進入休眠

特斯拉 (TSLA-US) 周日 (2 日) 發布第 2 季生產和交車數據，產量達到 47 萬 9700 輛，交車數達到 46 萬 6140 輛，同比成長 83%，創下單季銷售紀錄。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 維持對特斯拉的「跑贏大盤」評級，目標價 300 美元。他在最新報告中表示，特斯拉第 2 季強勁的交車數是對抗市場空頭的最有力證據，將「讓空頭進入休眠模」。

他表示，在 2023 年初一系列降價帶來的強勁需求，以及生產效率的提升，使得第 2 季交車量遠超預期。他認為特斯拉可望實現今年 180 萬輛的交車財測目標。

這位分析師表示，特斯拉的獲利率將在未來一兩季見底，然後在 2024 財年回升。

艾夫斯表示，在此同時，「新公布的超級充電站網絡 OEM 交易、能源業務、人工智慧 (AI) 驅動的自駕功能、無與倫比的電池生態系統，以及全球生產規模和範圍的擴大」，都為特斯拉的電動車成功錦上添花。

此外，知名科技分析師、深水資產管理公司管理合夥人蒙斯特 (Gene Munster) 也對特斯拉最新的交車數據發表看法。

他在推特上寫道：「這是自 2021 年 6 月以來的最快增速。」

他補充指出：「最讓我印象深刻的是，前 7 季的交車量平均增加了 50%，這代表了成長顯著加快。產量成長率與交車量相近，代表庫存水平保持穩定。」