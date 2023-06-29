分析師：特斯拉Q2中國銷售有望創新高 但市占率可能萎縮

招商銀行國際證券分析師 Shi Ji 預估，特斯拉 (TSLA-US) 在中國的季度銷量將再創歷史新高，但是，隨著該公司面臨比亞迪等本土中國大廠的競爭，市占率恐怕將會下跌。

分析師估計，在今年第二季，特斯拉在中國銷售的電動車數量將達到 15.5 萬輛，較第一季銷量增長 13%，再度創下歷史新高。

然而，特斯拉在中國純電動車市場的市占率預估將從第一季的 16% 縮減至 13.7%，而比亞迪和廣汽集團旗下電動車品牌 Aion 的市占率將則有所增加。

德意志銀行也預計，特斯拉第二季在中國的銷量將達到 15.3 萬輛，全球銷量將達到 44.8 萬輛。

上海諮詢公司 Automotive Foresight 董事總經理 Yale Zhang 表示，特斯拉必須向中國的二、三線城市進進軍，才有望進一步增長，但若是將銷售版圖擴展到數百個這樣的城市，成本恐怕又會太高。另一方面，比亞迪在這些城市擁有經銷商，具有很大優勢。

中國是特斯拉僅次於北美的第二大市場，也是該公司最大工廠的所在地。今年年初，該公司大幅調降了兩款舊車型的價格，以提升銷量，並與比亞迪等競爭對手展開價格戰，提供折扣或推出價格更低的新車型。

巴克萊銀行分析師 Dan Levy 表示，特斯拉股價已經漲太快、太多了，在最近的反彈之後，是時候落袋為安了。「雖然我們對特斯拉股票參與反彈並不感到意外，但我們認為，離場觀望是明智的。」