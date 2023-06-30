福斯也正洽商加入特斯拉NACS充電網

德國車廠福斯 (Volkswagen) 正在與特斯拉 (TSLA-US) 協商，擬採用其北美充電標準 (NACS)，且福斯的充電網路部門 Electrify America 已同意使用該系統。。

福斯將加入 NACS 網絡，而此前許多車廠和充電設備廠也選用特斯拉的充電設計，因為他們擔心，倘若只提供聯合充電系統 (CCS) 的設計恐流失客群。目前福斯和現代汽車等車廠採用 CCS 設計。

過去幾周，福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和 ChargePoint 等公司已與特斯拉簽約，將採用 NACS。

福斯表示，目前福斯集團與旗下品牌近期正評估為北美顧客採用特斯拉 NACS 的情形。

福斯的電動車充電網絡部門 Electrify America 在美國和加拿大擁有超過 850 個充電站，合計約 4000 個充電器。

在切換至 NACS 規格的過渡期間，Electrify America 將繼續提供廣泛使用的 CCS 連接器。

與此同時，由於美國拜登政府提供數十億美元津貼以擴大充電網絡，特斯拉已擴展其連接器，使其一些位於美國的充電站也納入 CCS 規格。

根據美國能源部的數據，特斯拉的超級充電樁約占美國快速充電樁總數的 60%。原本電動車充電產業朝向競爭對手 CCS 連接器發展，但在聯邦補貼的撼動下，這些車廠決定轉用 NACS 。

此外，瑞典電動車 Polestar 也與特斯拉簽署協議，讓 Polestar 在美國和加拿大的車主也能使用特斯拉充電網絡。