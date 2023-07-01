續抱還是獲利了結？不只特斯拉上半年股價翻倍 這13檔同樣漲勢猛烈

特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今股價已翻漲一倍，羅素 1000 指數中的其他 12 檔股票也是如此，包括 Meta Platforms (META-US)、輝達 (NVDA-US) 和 Palantir (PLTR-US) 等，短短 6 個月就讓投資人資金翻倍，這並非常見走勢，因此投資人現在恐必須做決定：是時候獲利了結還是繼續坐在這波漲勢上？

《巴隆周刊》研究過去 5 年中，上半年股價翻倍的股票在下半年的表現，乍一看，答案似乎很明顯，因為這些股票不僅持續上漲，且平均又上漲 32%。

然而，深入研究這些數字表明，情況並不那麼樂觀。例如，媒體股僅上漲 16%，且這些數據因 2020 年的驚人表現而有大幅偏差，其中 7 檔股票上半年翻漲一倍，下半年平均漲幅 63% 之多，若將這 7 檔剔除後，剩餘股票下半年平均下跌 2.3%，這表明投資人得謹慎行事。

同樣引人注目的是，截至 6 月 29 日，今年羅素 1000 指數中有 13 檔股票翻漲一倍，包括特斯拉、輝達、Meta、Palantir、AppLovin (APP-US)、DraftKings (DKNG-US)、Sotera Health (SHC-US)、 嘉年華郵輪 (CCL-US)、Builders FirstSource (BLDR-US)、皇家加勒比 (RCL-US)、 MongoDB (MDB-US)、Coinbase Global (COIN-US)，以及 Spotify Technology (SPOT-US)。

過去 5 年中，上半年就讓股價翻倍的股票僅累計 16 檔，但單就 2023 年就 13 檔股票辦到，可見今年迄今的反彈漲勢有多猛烈。

買賣之間也有個中間立場，投資人若進場得早，可以選擇出售部分股票，例如 1/3 或一半，讓資金部分落袋，倘若漲勢持續，他們還留有部分倉位可享受到後續漲勢，倘若股價轉跌，他們已部分獲利了結，甚至可逢低將先前入袋的資金再投入，這端視投資人對該股未來的看法。