特斯拉Q2銷量增長83%、蘋果下調2024年Vision Pro產量預期!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 19 分)

■ 道瓊指數：下跌 -36，跌幅 -0.106% 至 34607。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 42.25，漲幅 0.28% 至 15379.25。

■ 標普 500 指數：上漲 2.25，漲幅 0.05% 至 4490.50。

【今日總經數據】美國 7/4 獨立紀念日休市、美國 6 月標普全球製造業 PMI。

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二、美股盤前關注重點

1. 特斯拉 Q2 銷量超預期：特斯拉 (TSLA.US) 第二季銷量達 46.61 萬輛汽車，優於市場預期的 44.84 萬輛，其中 Model 3 和 Model Y 銷量分別為 46.02 和 44.69 萬輛，也優於市場預期的 44.47 和 43.74 萬輛；而 Model X 和 Model S 銷量則為 1.95 和 1.92 萬輛，也都優於市場預期的 1.59 和 1.46 萬輛。

截至本季度，特斯拉在美國至少調降四次售價，而今年特斯拉所有車型皆能享 IRA 法案提供的 7,500 美元的稅額抵免。總計上半年特斯拉交付了 88.8 萬輛汽車，也就是下半年只要再交付 100 萬輛汽車就能實現年初設定的 2023 年交付 180 萬輛汽車目標，符合先前馬斯克所表示的，縱使降價也要刺激銷量。

2. 美國銀行帳面損失高達 1090 億美元：美國銀行 (BAC.US) 於疫情期間收到大量的存款流入，這些資金大多被拿來購入美國政府債券，然而隨著疫情趨緩，聯準會從量化寬鬆的 QE 政策轉為量化緊縮的 QT 政策，使利率急速上升，導致美國銀行的投資組合遭受 1090 億美元帳面損失，與競爭對手摩根大通 (JPM.US)(虧損 370 億美元)、富國銀行(WFC.US) (虧損 420 億美元)、花旗集團(C.US) (虧損 240 億美元)、摩根士丹利(MS.US) (虧損 90 億美元) 的未實現虧損相比差距甚大。但縱使如此，美國銀行的現金儲備高達 3700 億美元，因此不太可能發生 3 月初的中小銀行因擠兌導致破產的問題。

3. 蘋果下調 Vision Pro 2024 年產量預期、Apple Car 2026 年上市：蘋果 (AAPL.US) 將大幅削減 Vision Pro 混合實境頭戴裝置的產量預期，主因為設計和生產難度因而將 2024 年的生產量下調至 40 萬臺。

4. 荷蘭宣佈新出口中國限制：荷蘭政府於上週五宣布，自 9 月 1 日起將對先進半導體設備實施額外的出口管制，荷蘭對外貿易和發展合作部長 Liesje Schreinemacher 表示，主要出於國家安全因而採取此步驟，受影響的公司將有時間去適應新規則。艾斯摩爾 (ASML.US) 雖已表示公司財測將不受影響，但市場仍認為艾斯摩爾的深紫外光曝光機 (DUV) 將更難銷售給中國，上週五艾斯摩爾上漲 0.19% 至 724.75 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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