〈走進中國〉中國房地產從業者新「圍城」 不用加班熬月光 也看不到曙光

傍晚 6 時，天還未暗，張瑞（化名）就提包下班了，走的時候公司只剩一個人。作為從業近十年的中國地產人，現在是他工作強度最低、但最焦灼的時候。

據《第一財經》報導，張瑞是一家中小型民企的員工，此前他在許多頭大型建商工作過，見證行業熱火朝天的年代。三年前，他從一家出現危機苗頭的公司離開，來到這家規模不大、但有一定生存空間的小企業。麻雀雖小，五臟俱全，他也經歷一段平和滋潤的時光。

但是，房地產行業大勢調整，沒有企業能躲過周期。張瑞剛來時，企業還有投資拿地等動作，不乏向上發展跡象。可如今，公司已許久沒有新增土儲，僅處理在建項目保交屋。張瑞直言，核心問題還是「房子賣不動」，即便賣出去，資金也趴在監管賬戶上，難以回流。

今年以來，房市曾短暫回暖，曇花一現後，許多地產人的心態再度暗淡。「從我們公司銷售數據看，2 月份是最好的一個月，後來不是慢慢變差，而是突然斷層，此後銷售就一直沒起來。」他說，除了華東等區域，華南等許多城市的銷售都一般，三、四線城市的表現更差。

在上述困境下，裁員難以避免。「現在該裁的都裁差不多了，已經沒多少人了，聽說後續可能還會減，我手下現在就一兩個人。」張瑞無奈稱，以前有新建案開盤、交付都要去驗收，現在沒新建案，工作量少了許多，把在建項目賣掉，處理好手上的事就行。

身處裁員降薪漩渦中，張瑞也沒能避開風波。今年他的工資只領到 3 月，且比以前少 20%，公積金等也都降到最低標準。公司為了控制成本，那些已經被裁掉的員工，也沒一次性拿到賠償，公司簽了協議，要分期支付。

張瑞想過換工作，但這並不容易。他表示，現在業界央國企和部分民企的情況較好，但這些企業傾向於開基層職缺，找年輕人，有資歷者反而更難再就業。

相較於民營建商，央國企地產人心態相對穩定。即便如此，焦慮也時常如影隨形，房子難賣、好地難拿，央國企地產人一樣有煩惱。

李蕊（化名）對此深有體會。身為一家央企地產從業者，她最早在北方城市做營銷，後期轉到集團總部。以前，她所在的區域公司沒有很強優勢，公司在績效考核上十分嚴苛；來到總部後，雖然在一個看似不「內捲」的部門，但如今的行業環境，讓她體會到另一種壓力。

「現在加班基本上是常態，正常應該 5、6 點下班，現在最早也要到 7、8 點，如果出現臨時性任務，通宵也是會有的。」李蕊坦言，雖然自己不在績效一線，但同樣會捲一些非事務性工作，很多同事因此主動離職。收入方面，有人降有人沒降，去年公司倒是有發年終獎。

對今年樓市行情的變化，「可能 1～3 月份還是小陽春，5 月份就降得特別猛。」她表示，但變化不是今年才出現，其實疫情三年以來，無論行情還是從業者的心態，一直是緩慢下行的狀態。即便年初小陽春時，公司內部也非常謹慎，從管理層到員工，都充滿危機感。