〈美股早盤〉高銷量提振特斯拉股價 主要指數漲跌互見

美股進入下半年，市場觀望是否能延續上半年的漲勢。美股周一 (3 日) 早盤道瓊指數下跌 0.26%，標普 500 指數下跌 0.13%，那斯達克指數上漲 0.09%，費半上漲 2.44%。

根據 CNBC 的最新調查結果顯示，對於上半年美股高飛，61% 的受訪者認為市場已經進入了新的牛市，而 39% 認為這只是熊市反彈。

最近的數據顯示，儘管利率上升，但美國經濟仍呈現韌性，這也提振了投資者情緒。

受惠電動汽車製造商特斯拉和比亞迪的季度銷量創下歷史新高，特斯拉表現強勁，延續科技股上半年的強勢。

與此同時，交易員正在關注即將到來的財報季和周五非農就業數據等數據，以尋找有關經濟健康狀況的線索。

本周另一個焦點是美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將於 7 月 6 日至 9 日訪問北京，世界最大的兩個經濟體在一系列雙邊緊張局勢後，尋求修復關係。

截至台北時間周一 21 時許：

道瓊指數下跌 90.60 點或 0.26%，暫報 34917.0 點

那斯達克上漲 12.06 點或 0.09%，暫報 13799.98 點

標普 500 下跌 5.91 點或 0.13%，暫報 4444.47 點

費半上漲 88.28 點或 2.44%，暫報 3702.46 點

台積電 ADR 上漲 1.94% 至每股 102.88 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 3.86%

紐約輕原油上漲 1.02%，至每桶 71.36 美元

布蘭特原油上漲 0.86%，至每桶 76.06 美元

黃金下跌 0.5%，至每盎司 1920.70 美元

美元指數上漲 0.14%，至 103.05

焦點個股：

TSLA (TSLA-US) 上漲 6.69%，報 279.29 美元

美國電動車大廠特斯拉表示，第 2 季全球交車量為 46.61 萬輛，優於市場預期，並衝上歷史新高，凸顯降價促銷策略奏效。

特斯拉周日宣布，第 2 季度產量為 47.97 萬輛，優於分析師原估的 45.66 萬；交車量較一年前激增 83% 至 46.61 萬輛，也優於市場預測的 44.84 萬輛。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.31%，報 193.38 美元

有消息指出，蘋果正在大幅削減混合實境 (MR) 頭戴式裝置 Vision Pro 的生產目標至 40 萬台，因為製造商正在努力應對複雜設計和生產難度。

立訊精密的知情人士指出，蘋果目前準備在 2024 年初上市的 Vision Pro 生產目標將少於 40 萬台。立訊是目前蘋果唯一的 Vision Pro 組裝廠。

小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 7.79%，報 14.53 美元

小鵬汽車周六表示，2023 年第二季交付汽車 23,205 輛，環比增長 27%。 這超出了該公司自己預測的 21,000 至 22,000 台交付量，但仍低於去年第二季交付的 34,422 輛汽車。

自 2022 年第一季以來，小鵬汽車每季的交付量都在下降，原因是該公司面臨中國嚴峻的宏觀經濟環境，以及來自國內競爭對手和特斯拉的競爭加劇，而特斯拉一直在中國降價，以刺激需求，也損害了小鵬汽車的競爭力。

每日關鍵經濟數據：

美國 6 月 ISM 製造業指數，預估 47.1，前值 46.9

華爾街分析：

摩根大通全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，上半年股市表現良好，主因是美國沒有出現衰退。此外，他補充說，科技交易已變成「機構投資者的痛苦交易」 ，導致他們投降。

他認為，上半年的回落給下半年帶來了脆弱性，因為這意味著如果美國發生經濟衰退，市場將會出現相當突然的重新定價。

BMO 家族辦公室投資長 Carol Schleif 表示，有許多理由讓人對 2023 年下半年的美國股市持樂觀態度，特別是因為現在終於開始看到更大的市場廣度。

但是摩根大通策略師重申對美股的謹慎立場，認為市場的韌性不太可能持續下去。策略師表示，除非領先地位擴大，否則科技行業「可能難以於下半年進一步乏力」。