〈房產〉北市十二大行政區總價千萬元購房 這區還有機會

台北市作為台灣的首都城市，吸引許多民眾前來定居，但是台北的高房價卻也令人咋舌。那麼台北何處房價最為實惠？房仲業者盤點台北市 12 個行政區公寓和大樓的平均單價和平均總價，發現萬華區公寓和大樓的平均總價最低、最為親民。而北投區大樓平均單價最低，CP 值最高。

永慶房屋統計指出，不管是公寓還是大樓，萬華區這兩類房屋的平均總價均為台北市 12 個行政區裡最低。萬華區公寓的平均總價為 917.9 萬元，1000 萬元以內即可住進台北市；至於大樓產品，萬華區的平均總價也僅要 1611.9 萬元，相比其餘 11 個行政區的大樓房價均突破 2000 萬元大關，顯然親民許多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去數十幾年來，萬華區因台北市都市發展重心東移，區域內缺少重大公共建設，房市因而略顯落寞。此外，萬華作為台北市最早開發的區域之一，屋齡普遍偏高，對房價也有不利影響。但是近年來，台北市政府積極開發中正、萬華、大同為主的台北西區，陸續推出「西區門戶計畫」和「中正萬華復興計畫」，打造台北雙心雙軸的城市願景，未來萬華區的房市潛力，值得期待。

而在大樓產品中，北投區大樓的平均總價雖然並非最低，但是 55.1 萬元的平均單價，卻是 12 行政區中最為實惠。陳金萍分析，北投區位於台北市的最北處，房價自然比市中心等地來得平易近人，再加上北投區腹地廣大，開發面積多，也使北投區房價漲幅相對和緩。

至於北投區的房市前景仍有利多。陳金萍表示，北投區有著台北市最後一塊重劃區：北投士林科技園區，吸引企業陸續進駐，有望帶動區域發展，許多建商也紛紛搶進，包括國建 (2501-TW)、華固 (2548-TW)、新潤 (6186-TW) 等知名建商都開始陸續推案，其中更不乏豪宅產品，顯見各大建商對北投區未來房市相當看好。