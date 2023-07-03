〈台股盤前要聞〉晶技Q3動能強、合庫金董座病逝 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。晶技第二季起營收逐月回溫，初估 6 月營收攀上 8.1 億元以上水準，今年營收將逐季成長；合庫金控暨銀行董事長林謙浩昨 (2) 日上午驚傳病逝，享年 64 歲，金控及銀行董座將分別由金控總理陳美足、銀行總經理林衍茂暫代。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

晶技初估 6 月營收績回升 樂見 Q3 拉貨動能雙位數成長

晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收逐月回溫，初估 6 月營收攀上 8.1 億元以上水準，優於 5 月的 8.09 億元表現，2023 年第二季單季營收逾 24 億元，季增 4.43%，公司期待 2023 年將呈逐季成長的營運走勢。閱讀全文...

合庫金董座林謙浩病逝 遺缺由金、銀總座暫代

合庫金控暨銀行 (5880-TW) 董事長的林謙浩昨 (2) 日上午驚傳病逝，享年 64 歲，由於林謙浩轉戰合庫金僅短短半個月，突然病逝消息震驚公股金融圈，金控及銀行董座將分別由金控總理陳美足、銀行總經理林衍茂暫代。閱讀全文...

傳遭駭客勒索 台積電：為 IT 硬體供應商、不影響生產營運

市場傳出，台積電 (2330-TW) 遭 lockbit 勒索軟體駭入，勒索 7000 萬美元，對此，台積電回應表示，遭駭客侵害的為公司 IT 硬體供應商，洩漏的資訊為該供應商硬體初始設定資料，不影響台積電生產營運，也無客戶相關資訊外洩。閱讀全文...

廣錠切入 AI 伺服器不斷電系統應用 最快年底出貨

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 董事長廖良彬表示，目前也將儲能技術延伸至 AI 伺服器的智能不斷電系統 (iUPS) 應用上，已經跟資料中心 EPC(工程總承包) 業者合作，預計年底開始出貨，將成營運新動能。閱讀全文...

統一集團併購台灣家樂福案再向前跨步 買賣雙方完成交割

在公平會 5 月有條件通過統一 (1216-TW) 集團併購在台的連鎖零售事業家樂福案，統一企業統一超 (2912-TW) 發布重大訊息指出，此一交易因契約約定之交割先決條件已達成，包括買方統一、統一超 6 月 30 日與法方股東完成股權交割。閱讀全文...

星宇航空最快明年有望上市 損平速度較預期快

星宇航空 (2646-TW) 召開股東常會，董事長張國煒表示，明 (2024) 年上市的機率最高，最慢一定會在三年內上市，今年會加大布局日本航線，因為「日本線飛一班賺一班」，應會有些小獲利，超乎原先預期速度，不過，日本缺地勤，需要時間解決，且廣體客機數量與預期有落差，仍要積極爭取機隊到位。閱讀全文...