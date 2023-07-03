【本周焦點】央行論壇順利落幕，各央行維持升息緊縮的步調

一、上週盤勢與本週大事：關注就業市場數據變化

上週台股漲高回檔，投信結束季底作帳，不過整體跌幅修正不算大，加權指數下跌 1.67%，櫃買指數小漲 0.54%，美股則小幅上漲。

本週關注焦點在製造業 PMI 以及就業市場數據的變化，觀察實體經濟放緩的速度，除了反應經濟未來的走勢外，勞動市場也是聯準會七月後是否繼續升息的依據。目前對於總經的論述，我們維持原來的立場，預期下半年的景氣會呈現實質衰退，且今年預期會再升息一碼，維持至年底不會降息，因此對於資產配置上，建議不要過度投資在風險性資產上，股債配置現階段建議六四或七三分配，依個人的風險程度去調整。

二、歐洲銀行論壇摘要：波動的通膨環境下之總體經濟穩定

6/27-6/29 是一年一度的歐洲銀行論壇，今年除了 ECB 行長 Christine Lagarde，FED 主席 Jerome Powell、英國央行 BOE 的主席 Andrew Bailey、BOJ 行長植田和男，以及 IMF 常務董事 Gita Gopinath 等大佬都參與了今年的盛事。今年探討的主題不外乎與通膨有關，探討在高通膨的環境下總體經濟該如何穩定。針對通膨率，ECB 認為今年年底將達到 3% 左右，FED 也認為今年或明年都很難回到 2%，因此緊縮的政策將會持續進行。Powell 在會議中特別表示商品通膨已經連續六個月下降，住屋成本預計明年也會開始下降，不過勞動市場的供需仍然高張，成為通膨難以再下降的主因，可能政策限制時間要再更長，同時美國經濟衰退的可能性很大，並重申今年預計可能再升息兩碼。

ECB 行長則表示七月幾乎是確定會升息，但九月會議沒那麼確定後續發展；BOE 則是在六月超乎預期地升息兩碼，都是為了讓通膨更快回落至 2%。至於 BOJ 行長認為日本長期陷入 0% 通膨預期，潛在通膨可能尚未達到 2%，可能還會維持現在的寬鬆貨幣政策並持續觀察經濟數字。

(目錄 3. – 6. 完整閱讀：歐洲央行論壇順利落幕、分析與週策略)

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