中國6月財新製造業PMI降至50.5 市場信心持續回落

最新數據顯示，中國 6 月製造業景氣仍高於臨界點，但擴張速度放緩，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心持續回落。

據《財新網》周一（3 日）報導，6 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 50.5，較 5 月降 0.4 個百分點，連續兩個月處於擴張區間。

上述走勢與國家統計局不同調。官方 6 月製造業 PMI 小幅上行至 49.0，高於 5 月 0.2 個百分點，連續三個月低於榮枯線。

從分項數據看，製造業產需擴張速度放緩。6 月製造業生產指數大幅下行，但數據仍維持在榮枯線以上；製造業新訂單指數也略有回落。

外需方面，6 月新出口訂單指數僅略高於臨界點，顯示海外新業務量變化不大。受訪企業反映，全球經濟狀況轉弱，導致出口不振。具體來看，消費品類與投資品類外需下降，僅中間品類微升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟回升基礎不牢固，修復速度不如預期，且經濟成長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6 月財新中國製造業 PMI 所反映的就業水準下降、通縮壓力加重、樂觀預期淡化亦指向這一事實。

王喆說，未來一段時期，政府在宏觀層面應加強支持力道，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

