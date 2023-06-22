套現時刻到了！分析師：輝達股價已泡沫化 即將下跌

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 股票因生成式人工智慧（AI ）熱潮而飆漲，引起華爾街質疑該股是否太快、太多，部分分析師認為這答案是肯定的。

輝達周三（21 日）收低 1.74% 至每股 430.45 美元，但仍是今年初股價近 3 倍，以輝達這種高額股票來說，短時間內如此規模的翻漲更屬罕見。輝達 5 月底預期，因支援 AI 應用的晶片需求激增，第二財季銷售額將達 110 億美元左右，遠高於華爾街預測的 70 億美元。

Lynx 分析師 KC Rajkumar 周三報告指出，投資人對輝達的預期已經達到泡沫水準。他對該公司設定 360 美元的目標價，意味著以現行股價而言，該股已溢漲 16%。根據 FactSet 的估計，華爾街分析師平均預計該股將漲至 445.38 美元。

Rajkumar 預測 2025 會計年度輝達的數據中心營收僅增長 10%，遠低於華爾街預期的 36.8% 增長率，係因該單位業務今年已幾乎翻升一倍，其產品高定價的能力，未來將受 AI 領域新進業者的威脅，因為新進業者會將成本壓低。

Lynx 公司沒有對該股的官方評級或推薦，但 Rajkumar 認為，雖然肯定輝達在 AI 領域的進展，但「按照目前投資人的預期水準，我們看跌該股。」

無獨有偶，紐約大學金融學教授 Aswath Damodaran 受訪時表示，現在可能是套現的時候了。方舟投資 (ARK Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 本月報告指出，公司出售約 2 萬股輝達股票，價值約 800 萬美元。

以未來 12 個月的預估獲利計算，輝達現行股價本益比已達 52.3，遠高於其 5 年均值 39.4。一切僅能靜待時間證明，輝達究竟是嚴重溢價，還是股有所值。