加入其他長期投資人行列 輝達大股東賣股進帳5100萬美元

加入其他長期投資人行列 輝達大股東脫手部分持股、進帳 5100 萬美元

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 今年以來股價一路狂飆 195%，趁著公司股價飛漲之際，一名董事會長期成員最近脫手部分持股，進帳 5100 萬美元，呼應其他長期董事本月以來的賣股決策。

周三 (21 日) 揭露的申報資料顯示，從 2008 年起就擔任輝達董事的 Mark Stevens，在上周五和本周二一共脫手 11 萬 8602 股輝達股票，每股股價介於 429.90 美元至 434.20 美元，代表這次賣股共進帳略超過 5100 萬美元。這當中包含他透過信託與妻子間接持有的股票。

輝達和 Stevens 本人均拒絕對此報導置評。

不只 Stevens，最近多名輝達的長期董事也都趁著股價飆漲脫手部分持股，Tench Coxe 上周賣股進帳 2100 萬美元，6 月初另一次賣股則是進帳 3800 萬美元，此外，Harvey Jones 本月初售股逾 2800 萬美元，上周再賣出超過 4800 萬美元股票。

由於長期在輝達任職，Stevens 雖然賣出手中部分持股，仍是輝達大股東之一。在這波售股前，Stevens 的持股數僅次於輝達創辦人兼執行長黃仁勳，被列為第二大內部人士 (insider) 或利益相關投資人 (stakeholder investor)。

周三的資料顯示，Stevens 透過與妻子的信託仍持有 105 萬股輝達股票，在另一個信託持有 198 萬股股票。他還直接持有 129 萬股輝達股票。