Canalys：蘋果Vision Pro頭戴式裝置5年後累計銷量 有望超過2,000萬台

據市調機構 Canalys 發佈的最新報吿，蘋果 (AAPL-US) 近期推出的頭戴裝置 Apple Vision Pro，將推動更高的營收和獲利，在推出 5 年後銷量有望超過 2,000 萬台。

蘋果於今年全球開發者大會發布研發多年的頭戴裝置，旗下首款 AR/VR 頭戴裝置 Vision Pro，售價 3,499 美元，是 Meta 最貴增擴實境頭戴式裝置的 3 倍以上，將於明年先在蘋果官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

Vision Pro 結合了 AR 眼鏡和現實生活的連結性、實用性，以及 VR 眼鏡的沉浸式娛樂體驗。首款 Vision Pro 可說是蘋果的試水之作，主要是為了改善產品供應鏈並收集消費者對產品的回饋建議。蘋果有望在第 2 年或第 3 年推出第二代 Vision Pro 頭戴式裝置，可能推出低價位產品並拉高用戶數量。報告中也預計，Vision Pro 裝置上市後 5 年，累計銷量有望會超過 2000 萬台。

研調機構 TrendForce 則是認為，Apple Vision Pro 的精巧設計與高性能，也代表生產難度提高、產能會有所限制，因此明年上半年僅選擇優先在美國發售，此外，考量產品售價及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，估出貨量僅約 20 萬台。

Apple Vision Pro 硬體規格和功能設計，無疑是目前最頂尖的 AR/VR 產品，然而售價高達 3499 美元，加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素。

Deepwater 資產管理公司聯合創始人兼執行合夥人 Gene Munster 認為，有鑑於 3500 美元的定價和蘋果迄今傳達的訊息，明年初預定推出的 Vision Pro 旨在吸引開發者參與其生態系統，相關 app 會慢慢有進展，且會有更多平價設備推出，這些都將推升普及率。