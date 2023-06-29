蘋果周五將抗辯Spotify在歐盟的控訴

蘋果公司 (AAPL-US) 周五 (30 日) 將抗辯修訂後的歐盟反壟斷指控，以及可能因阻止 Spotify (SPOT-US) 等音樂串流媒體公司向用戶告知其 App Store 之外的其他購買選項，而可能面臨的巨額罰款。

這家 iPhone 製造商將在布魯塞爾舉行的閉門聽證會上，向歐盟委員會資深官員和國家競爭機構的同行闡述其論點。

今年稍早時，歐盟反壟斷執法機構加強針對該公司所謂反引導義務的訴訟，但撤銷了之前針對蘋果要求開發者使用其應用內支付系統的指控。

歐盟執委會表示，反引導義務違反了歐盟針對不公平貿易條件的規定，這是反壟斷案件中相對新穎的法律論點。

蘋果表示，2019 年 Spotify 投訴引發的案件沒有任何法律依據，並指出這家瑞典音樂串媒體服務在歐洲市占率占主導地位，而 Apple Music 在大多數歐盟國家僅排名第三或第四。

它的另一個論點是，它已修改了規則，允許 Spotify 和 Netflix (NFLX-US) 等閱讀器應用程式包含其網站聯結以進行註冊和用戶付款，從而允許應用程式開發人員繞過其備受爭議的 30% App Store 費用。

閱讀器應用程式提供電子書、影音和音樂等需要在註冊時付費的內容。

Spotify 也將出席聽證會，並敦促委員會迅速做出決定。