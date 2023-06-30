〈航運指數〉旺季見春燕？SCFI終結連3跌 美西線運價飆漲2成！

上海航交所今 (30) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為 953.6 點，較上周上揚 29.31 點，在連 3 周走跌後止跌回升，惟尚未回升至 1000 點心理關卡上，其中，美西線、美東線大漲 14-20% 不等，歐洲線小跌區間整理；貨攬業者指出，船公司減班加上旺季效應逐漸顯現，不排除接下來美國線續彈。

從主要航線來看，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 2368 美元，一口氣漲 307 美元，反彈達 14.9%；美西線每 FEU 報價 1408 美元，大漲 235 美元，周漲 20%。

歐洲線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 續跌 30 美元至 763 美元，跌幅 3.78%。

而地中海線每 TEU 跌 122 美元，來到 1466 美元，跌幅 7.68%。

貨攬業者說明，在運價低迷之際，全球各大船公司實施縮班，助運價低檔有撐，隨著第三季傳統旺季到來，預料美西線有望先回到每 FEU 1500 美元左右，美東線則回到 2500 美元左右價位。

貨攬業者強調，感覺貨量真的有回來，較 4-5 月都好，反映美國終端零售並不是太悲觀，消費性產品需求有增加，再加上半成品的出口提升等，然而，因部分產業尚未回溫，尚無法如疫前的傳統旺季那麼好，仍否回到過往旺季水準，有待觀察。