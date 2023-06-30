永續投資受肯定 彰銀獲個案影響力永續主題投資銀級獎項

彰化銀行 (2801-TW) 致力履行永續投資精神，今 (30) 日獲台灣永續能源研究基金會 (TAISE)「2023 第 3 屆台灣永續投資獎」個案影響力永續主題投資銀級獎項，由副總經理徐志誠代表領獎。

台灣永續能源研究基金會 (TAISE) 為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，舉辦「2023 第 3 屆台灣永續投資獎」評選競賽，獎項分為機構影響力及個案影響力二大類，在個案影響力部分主要為表揚採取永續主題投資、影響力投資、股東 / 投資者行動、企業議合等永續投資，或於永續投資有創新作法，透明揭露並具影響力與效益的個案。

彰化銀行在永續主題投資各評選要項獲得肯定，包括「在管理、選擇投資標的時針對特定永續主題建立投資組合」、「提升投資之財務績效或確實產生可衡量之 ESG 效益」、「對我國資本市場或企業產生 ESG 之正面效益」及「進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明」等表現有目共睹，最終獲評銀級獎項。彰化銀行連年獲頒永續投資獎項，肯定彰化銀行在投資層面融入永續發展元素之作為。

彰化銀行董事長凌忠嫄及總經理周朝崇對推展永續金融的支持不遺餘力，去年 4 月及 6 月分別正式簽署加入「赤道原則」(Equator Principles, EPs) 協會及科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi)，並採用「碳會計金融合作夥伴關係」（Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF）之方法學，確實掌握投融資商品組合的碳排情形，在衝刺業績同時堅定且務實地往永續金融之道路前進。

彰化銀行表示，未來將持續遵循聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，同時參考責任投資原則 (PRI)、責任銀行原則 (PRB) 以及聯合國環境金融倡議 (UNEP FI) 概念，並衡酌金管會「公司治理 3.0－永續發展藍圖」5 大主軸以及「綠色金融行動方案 3.0」5 大面向，以踐行永續投資。



