〈台驊股東會〉料運價已築底 顏益財：海運空手者可評估進場了

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長顏益財表示，在美國線長約簽訂完成後，運價應已築底，再大跌機率不高，等待消費需求和供應鏈產能利用率回升，更喊「海運空手者可以開始評估進場」。

顏益財說明，由於各航商為緩和運價下跌壓力，嚴格執行控艙和成本控管，SCFI 指數近期皆在 950-1000 點附近整理，5 月美國線合約運價簽署已有大略結果，美西線價格約 1500-1600 美元，美東線價格約 2500-2600 美元，基本回到疫情前水準。

由於長約價格通常被視為未來即期運價波動的底部支撐，台驊預期，運費在下半年旺季前再大跌機率不大。

今年至今，SCFI 運價指數為 972.45，相較 2022 年初歷史高點跌幅達 8 成，反映終端零售庫存去化不如預期、供應商拉貨動能不足，直接衝擊海運業第一季營運表現。

台驊直指，不僅如此，空運和中歐鐵路業務也受到海運運價大幅下跌影響，替代性需求減弱。

不過，台驊認為，中歐鐵路往歐洲的班列開行量雖下降，但去往俄羅斯的班列則大幅增加，俄羅斯線成為中歐班列主要目的地，加上中國對中亞國家在基礎設施、油氣採礦、加工製造、醫療衛生等領域將深化合作，並加大進口中亞的小麥、大豆、水果等農產品，有利台驊長期布局的中歐鐵路業務轉強，將爭取龐大的絲路經濟帶商機。

另一方面，台驊也提到，若中美貿易關係不能由對立轉為合作，將使全球經濟發展潛藏諸多變數。

台驊在股東會中通過分派 2022 年下半年度現金股利 5 元，連同上半年已分配的 5.18 元，全年共計分配 10.18 元，配發率為 56.46%。