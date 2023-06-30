〈廣錠股東會〉儲能應用下半年放量營運跳升 今年將轉盈

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 今 (30) 日舉行股東會，董事長廖良彬看好，下半年在儲能案場、以及替美國普威代工業務放量之下，營運會看到比較明顯的成長，第三季可望開始獲利，全年一定賺錢。

廖良彬表示，去年儲能案場建置約 5MW、但今年上半年就已經做到 5MW，下半年還有約 20MW 要出，較去年大幅增加。而替普威代工儲能設備方面，也比預期好。

他進一步說明，美國普威在經營團隊重組後，現在雙方合作趨於穩定，今年給出 400MW 的訂單，預計 8 月開始大量交貨認列營收，且未來三年的訂單都可望維持這個水準。

此外，相較過去與普威的合作，廣錠需自行採購電芯，對成本及資金都造成壓力，但新代工訂單電芯由普威指定，廣錠負責組裝電池模組及儲能機櫃，單純收取代工費，有助毛利率提升。

法人看好，廣錠今年案場進度順利可望貢獻上億元營收，普威代工訂單也估有億元規模，加上自有品牌充電樁、智能不斷電系統等新產品相繼出貨，預計下半年營收可望看到顯著升溫，全年毛利率也可望維持 20% 的水準。

因應訂單量增加，廣錠除了桃園蘆竹廠外，也在汐止購入兩層商辦，依照規畫，蘆竹廠主要生產儲能、充電樁，汐止則生產 Gaming 及充電樁。以廣錠產品營收比重來看，目前 Gaming、IPC 約占 5 成，儲能相關也約 5 成，但下半年在儲能應用放量下，營收比重將進一步提升。