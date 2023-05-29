升息尾聲股債策略曝光！彰銀Q3回補債券到期部位、加碼兩類股

彰化銀行 (2801-TW) 今 (29) 日舉行第 1 季線上法說。彰銀主管說，預期升息循環有望進入尾聲，為提高金融收益，銀行規劃在第 3 季回補債券到期部位，至於股市則鎖定高殖利率、前景佳的類股布局以提高收益。

隨著股債回穩，彰銀今年第 1 季投資收益有 4.7 億元進帳，較去年同期大增逾 1 倍；股債評價收益也回升至 24 億元，考量第 3 季將有較多的債券即將到期，銀行將把握升息循環進入尾聲趨勢，積極回補已到期的債券，目標鎖定評等佳的投資等級債券。

而受惠於美國升息，銀行 SWAP 今年第 1 季收益約新台幣 22 億元，較去年同期大增逾 10 倍。彰銀主管說，預期聯準會升息即將進入尾聲，未來 SWAP 將嚴格控管評價風險。

在房市部分，彰銀主管說，在央行連續升息、政策打擊炒作等效應下，近期房市的交易量已明顯降溫，房價也有鬆動跡象；此外，金管會提高不動產放款風險權數，也讓銀行土建融放款壓力增加，對土建融下半年看法較為保守。

彰銀認為，下半年房市交易將以剛性需求為主，其中首購、自住型房貸將是銀行耕耘重點；另外，為提高銀行房貸市占率，也將爭取優質建商的整批分戶貸款。

彰銀第 1 季獲利在台美利差持續擴大的加乘下，稅後純益達新臺幣 34.52 億，較去年同期大幅增加 45.21%，每股純益為 0.33 元，逾放比從 2020 年的 0.38% 下降至第 1 季的 0.18%，覆蓋率則增加至 693.87%，在強化風險管控下，預計下半年仍可維持良好資產品質。

彰銀表示第 1 季存放款核心業務穩定成長，且在海外疫情漸緩，經濟活動回溫下，海外放款較去年同期成長近 3 成，其中又以歐美地區成長幅度最大，其次則為亞洲地區。