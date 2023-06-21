彰銀鎖定新南向布局 目標每年至少增一家海外據點

彰化銀行 (2801-TW) 持續進行海外布局，包括申請設立的日本大阪、澳洲雪梨 2 個新據點均已獲金管會核准同意。根據彰銀規劃，未來將鎖定南向市場，以每年至少申設一家海外據點為目標。

彰銀在 1992 年隨即前往日本設立東京分行，看好日本經濟發展潛力，進一步將將版圖擴大到關西地區選定大阪設立支行，盼能深化日本市場的經營。

彰銀表示，後疫情時代加上日元貶值，吸引不少台資企業進入日本市場，日本國內製造業大廠也紛紛表態要將生產線移回日本，去年日本相關建設訂單總額已創下近年新高，製造業回流將會帶動日本整體經濟邁向復興，市場發展潛力可期。

彰銀主管表示，選擇在日本大阪設立支行，主要是因日本關西地區區域經濟產值 (GDP) 約占全日本 16%，為日本製造業及重工業重鎮，基礎設施完備，交通便利，對外貿易發達，台商在大阪關西地區的投資比重相當高，著名台資企業包括中鋼 (2002-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 及晶華 (2707-TW) 等在關西地區都有投資。

而另一據點澳洲，目前為全球第 13 大經濟體，經濟結構穩固、制度健全，具風險低且安全的經商環境，自 2008 年起已連續 13 年名列全球前 20 大外國直接投資接受國，並為 CPTPP 及 RCEP 成員，與美、中、日、韓及東協等國簽有自由貿易雙邊協定，與我國經貿互動密切，為台商投資重點國家。

彰銀表示，雪梨是澳洲最大商業城市，亞太地區的重要金融中心，許多企業集團的全國總部皆設立於此，著名台資企業如鴻海、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、神達 (3706-TW)、台達電 (2308-TW)、佳世達 (2352-TW)、友訊 (2332-TW)、東元 (1504-TW) 等均在此設有據點，為我國新南向政策重點國家，與我國經貿互動密切。

彰銀總經理周朝崇表示，在睽違 5 年之後，獲主管機關同意再新設海外據點，格外具有意義，也能提振同仁士氣，未來彰銀要展開新局，走出自己的路。

彰銀目前營業據點已觸及美洲、歐洲、亞洲主要金融中心，配合南向政策布局東南亞外，今年的重心更擴大到看好的日本及澳洲市場，以新東向及新南向國家或地區為拓展主軸，每年至少申設一家海外據點為目標。