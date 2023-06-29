諾獎得主克魯曼：美國通膨降溫比其他國家更快

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 周三 (28 日) 表示，美國通膨的下降的速度比其他國家更快。

克魯曼說道：「不久前，部分經濟學家批評拜登經濟學 (Bidenomics)，尤其是拯救美國計畫 (American Rescue Plan)，是導致通脹的罪魁禍首。」他指的是白宮在 2021 年疫情期間推出的刺激計畫。「但現在優勢已然顯現，儘管就業增長依然強勁，但美國在降低通膨方面比其他主要經濟體成功多了。」

近幾個月來，美國通膨率開始迅速下降，從 2022 年中期的 9% 以上高點，在 5 月降至 4%。與此同時，儘管聯準會 (Fed) 大幅升息，勞動力市場仍然保持韌性，5 月新增就業達 339,000 人，失業率僅 3.7%。

克魯曼承認拜登經濟學確實存在一些問題，疫情期間的刺激計畫可能不必要地增加美國的支出，進而推高物價。由於 Fed 主席鮑爾先前一再聲稱通膨是暫時的，Fed 的升息行動也可能過於緩慢。但總體而言，他認為拜登領導下的美國政策相當不錯。

紐約聯準銀行先前的調查顯示，美國消費者的短期通膨預期，在上月降至兩年來最低水準，長期通膨小幅上升。未來一年的通膨預估值中位數，在 5 月下滑 0.3 個百分點至 4.1%，是 2021 年 5 月來最低；未來三年和五年的通膨預估值，分別小幅上升 0.1 個百分點，至 3% 和 2.7%。

許多家庭認為當前的財務狀況比一年前還要更糟，對未來的看法也有所惡化，只有少數受訪者認為一年後情況會轉佳。不過，對失業的預期在 5 月減至 10.9%，是去年 4 月以來最低。