全球130國正開發央行數位貨幣 佔總經濟體98%

全球130國正開發央行數位貨幣 佔總經濟體98% (圖片:AFP)
全球130國正開發央行數位貨幣 佔總經濟體98% (圖片:AFP)

一項備受關注的研究顯示，全球 130 個國家 (佔全球經濟總量 98%) 目前正在探索數位版法定貨幣，且近半數已達高階開發、試點或啟動階段。

總部位於美國的大西洋理事會智庫周三 (28 日) 發布的研究報告指出，過去 6 個月各國數位貨幣均有重大進展，目前除阿根廷外，所有 G20 國家目前都處於高級階段之一。

包括加勒比海地區和奈及利亞在內的 11 個國家，已推出央行數位版貨幣 (CBDC)，而中國的試點測試現已覆蓋 2.6 億人口，涵蓋自電子商務到政府發放刺激措施的 200 種場景。

另外兩個大型新興經濟體印度和巴西也計劃明年推行數位貨幣。歐洲央行準備啟用數位版歐元測試，並計劃測試後於 2028 年推出，同時其他 20 多個國家也將於今年採取重大步驟邁向測試。

然而，該報告指出，美國方面，數位美元僅朝躉售版本推進 (即銀行對銀行)，而提供廣泛大眾使用的零售版本推行工作「已停滯了」。

美國拜登總統於 2022 年 3 月曾下令政府官員評估創建數位美元的風險和收益。

由於美元在金融體系中具重量級地位，意味著美國的任何舉動都可能強烈影響全球。然而，美國聯準會 (Fed) 今年 1 月表示，推行數位美元與否應由國會決定，而非 Fed。

全球推行 CBDC，正值實體現金使用頻率下降之際，各國當局希望藉此抵禦比特幣和大型科技公司對其印鈔能力的威脅。

近年來對俄羅斯和委內瑞拉等國的制裁是另一個推動因素，就連美國的長期盟友歐洲也希望能確保其擁有 Visa、萬事達卡和 Swift 支付網絡以外的替代工具。

大西洋理事會表示，俄國入侵烏克蘭以及 G7 回以制裁之後，躉售 CBDC 的開發量增加一倍，目前有 12 個「多國跨境」項目正在進行中。

據稱，瑞典仍然是歐洲最先進的 CBDC 試點國家之一，而英國銀行正緊鑼密鼓的籌備，以期在本世代下半投入使用數位版英鎊

澳洲、泰國、韓國和俄羅斯均計劃今年繼續進行試點測試。

然而，儘管大眾對 CBDC 的興趣日益濃厚，但一些已推出 CBDC 的國家 (如奈及利亞) 的使用情況卻令人失望，而塞內加爾和厄瓜多則均已取消開發工作。

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