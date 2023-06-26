通膨趨緩 調查：只靠工資過活的美國人減少了

由於去年物價飆升，家庭嚴重依賴工資過日子；但現在終於感受到一些安慰。

LendingClub 的最新報告顯示，截至 5 月，57% 的消費者表示他們靠工資過活，低於上個月的 61%。

隨著通膨自新冠疫情高點回落，勞工們的購買力上月出現 2 年來首次提升。

衡量消費品和服務價格平均變化的消費者物價指數 (CPI) 在 2022 年 6 月達到 40 年來最高水平的 9.1% 後，5 月年率已下降至 4%。

然而，根據 Fed 的《美國家庭經濟福祉》報告，過去一年的高生活成本對家庭財務造成影響。報告發現，2022 年經濟狀況良好的成年人比例大幅下降，降至 2016 年以來的最低水平。

LendingTree 的另一項調查發現，在那段時間裡，許多消費者動用儲蓄、依靠信用卡或轉向個人貸款來支付日常開支。

根據紐約 Fed 的最新數據，美國人目前欠下近 1 兆美元的信用卡債務，創歷史新高。信用卡利率也處於歷史水平，超過 20%。個人貸款利率雖然比信用卡低得多，但也是兩位數。

LendingTree 首席信貸分析師舒茲 (Matt Schulz) 表示：「雖然這些個人貸款可以在短期內延長預算，但利率和與之相關的其他成本可能會讓人們陷入債務循環。」

根據 Doxo 有關美國人如何支付帳單的報告，至今仍有 73% 的消費者表示，物價上漲影響了支付每月費用的能力，包括手機帳單、水電費、汽車保險以及有線電視和網路服務。

擁有足夠現金可以防止發生意外費用或失業時發生的財務災難。然而，根據 Bankrate 最近的調查，大多數美國人對擁有的應急資金水平感到不安。

LendingClub 理財專家杜當姆 (Alia Dudum) 表示：「即使消費者盡最大努力量入為出，但還是經常面臨意外開支，這給預算帶來壓力，影響履行財務義務的能力，導致許多人的財務狀況仍然脆弱。」

不到半數美國人有足夠的緊急儲蓄來支付至少 3 個月的開支，這是大多數金融專家建議的最低金額。Bankrate 的數據顯示，大約 22% 的人根本沒有緊急儲蓄。