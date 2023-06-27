BIS：新興經濟體別在抗通膨之戰最後一哩路鬆懈

國際清算銀行 (BIS) 表示，新興經濟體在抑制通膨已有一些重要進展，但這些國家的央行千萬不要自滿，不要在抗通膨的最後一哩路太早鬆懈。

BIS 總裁 Agustin Carstens 周一 (26 日) 接受彭博訪問時說，對新興市場抱持樂觀態度，他認為，新興市場順利預見高利率周期，也把「過去的慘痛教訓銘記在心」，已從緊縮經驗中吸取教訓，因而在通膨方面取得一些進展，但是千萬不要過早卸下武裝。

Carstens 曾任墨西哥央行總裁，2017 年加入 BIS，該組織被稱為「央行的央行」。

他表示，雖然中國經濟成長疲軟，讓一些期待中國解封後復甦的國家希望落空，但是過去在危機中總是受到打擊的新興經濟，這次的外匯市場卻有好幾個亮點。

他說：「許多新興市場的貨幣比已開發國家更強韌。」例如巴西里爾和墨西哥披索，對美元都有突出的升值表現，「這在 20、30 年前是難以想像的。」另一方面，人民幣雖然疲軟，但仍相對穩定。

Carstens 認為，新興市場央行面對政治壓力處理得宜，而且這一次，財政和貨幣官員之間開始有一些協調與合作。整體來說，新興市場的銀行體系仍健康。

在 BIS 周日發布的年報中，Carstens 表示，全球經濟走到關鍵轉捩點，許多國家仍在和通膨奮戰，呼籲央行堅定繼續升息。「過度追求短期成長的時代已經過去。貨幣政策現在必須恢復物價穩定。財政政策必須整併。」

根據美銀分析師的統計，過去兩年全球升息次數共 470 次，而金融危機以來一共降息了 1202 次。

美國聯準會 (Fed) 已把利率從近零水準提高 500 個基點，歐洲央行 (ECB) 調升 400 個基點，許多開發中經濟體升息更猛，就連日本央行的超寬鬆政策可能也快走到十字路口。問題在於，接下來還能做什麼，特別是有跡象顯示企業正利用這麼機會提高利潤，工人也爭取加薪以抵銷通膨衝擊。

BIS 貨幣和經濟部門主管 Claudio Borio 說：「我們已經獲得輕鬆的成果，最後一哩路將更困難。」換言之，央行總裁現在面臨的挑戰，是如何讓通膨回到安全水準。