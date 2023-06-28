通膨壓力恐難抑制 金價年底有望突破2000美元

法國興業銀行在一份報告中表示，金價仍有望上漲，因各國央行恐怕仍難以控制通膨，預估年底金價有望突破每盎司 2,000 美元。

法國興業銀行在第三季上調了美股的持有比例，同時減少了美債的持有。不過，黃金在投資組合中的配置仍保持在 6% 不變，商品部位的配置則為 5%。

報告中表示，黃金除了作為長期抗通膨資產外，新興國家央行也有望持續增加黃金儲備，都將繼續支撐金價。此外，儘管利率仍可能走高並維持在較高水準更長時間，但全球利率已接近觸頂。

另一方面，針對美股，報告中預估在人工智慧 (AI) 熱潮的帶動下，美股下半年表現依舊看好，並且標準普爾指數 500 年底目標從 3,800 點上調至 4,300 點。

在第三季，該行建議將全球股票在投資組合的比例由上一季的 35% 上調至 45%，其中，美股的比重從 15% 調升至 21%。對全球公債投資比重則由 29% 下調至 20%，企業債比重從 15% 降至 10%。現金部位則從 10% 上調至 14%。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 先前稱，隨著下半年經濟放緩恐引發美股拋售，金價有望升至每盎司 3,000 美元，對錯失良機 (FOMO) 的恐懼可能會主導黃金市場。

McGlone 指出，截至 6 月 16 日，黃金 ETF 持有量年減約 10%，而價格上漲幅度約為 10%，這可能表明黃金過熱，或者強弱不一致。他的想法則是偏向後者，因為黃金似乎正在等待 Fed 轉向，並正被世界上一些財力最雄厚的央行買入。