長虹建設調整開發推案策略 上調商用不動產占比到6成

長虹董事長李文造。(鉅亨網記者張欽發攝)
長虹董事長李文造。(鉅亨網記者張欽發攝)

長虹建設 (5534-TW) 今 (28) 日召開股東會，並通過去年股利每股配發現金 5.5 元，同時，面對政策「打炒房」措施及台灣央行的一連串信用管制之下，長虹已調整未來土地開發的配比，對商用不動產的的比重 5 成提高到 6 成，住宅比重則調降到 4 成。

對於近期轉佳的的商用不動產市場交易，長虹董事長李文造指出，儘管未來幾年商辦市場供給量大增，但評估將由個案各自表現，長虹仍然找好的地點來布局並開發爲產品上市銷售。

長虹目前在手土地庫存還足以供總銷 1355 億元的推案量，長虹本身具備品牌力、且自己擁有 100% 子公司宏林營造，建築品質和成本均能掌握，面對市場變化時，仍有市場競爭的優勢。

今年長虹有 5 筆建案完工交屋，但沒有新推案，但長虹已在規劃明年推出 4 筆新建案案，預估總銷將超過 160 億元。

長虹建設在 2023 年有 5 筆個案完工交屋，包括新莊的「長虹閱莊」總銷 12 億元、台北市文山區總銷 7.62 億元的「政大首席」、台中梧棲區總銷 37.6 億元的「 天擎一期」，新莊總銷 40 億元的「Park 32」、以及商辦大樓「WTO 16—長虹匯豐商科大樓」，總銷 30.68 億元；今年估完工案量逾 120 億元。

至於長虹 2024 年推案的部分，則包括台中梧棲的「天擎四期」、總銷 42 億元；彰化員林一期「長虹天際」、總銷逾 20 億元，將打造彰化最高住宅建築；而林口力行段也將推出總銷 67 億元「長虹天聚」，以及林口小商辦案「長虹雲創」，總銷估計 33 億元。

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