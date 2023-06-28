Lordstown破產讓電動車市大洗牌 還有新創會步後塵？

Lordstown(RIDE-US) 聲請破產保護後，電動車類股周二 (27 日) 普遍下挫，專家認為，市場創新將遇到更大阻力，電動車市將出現一波洗牌，Rivian(RIVN-US) 等新創的處境格外脆弱。

Lordstown 周二宣布聲請第 11 章破產保護並向前合作夥伴鴻海提告，該股股價應聲暴跌，終場收低 17.18% 至每股 2.29 美元。其他電動車新創大多上漲，Rivian、Fisker(FSR-US) 分別上漲 2%、2.8%，前幾天曾刷新低點的 Lucid(LCID-US) 上漲 9.1%，但 Nikola(NKLA-US) 下跌 2.6%。

特斯拉 (TSLA-US) 則上漲 2.9%。

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 說：「電動車將有一波洗牌，因為除了特斯拉和比亞迪以外，沒有人是賺錢的。」

Navellier 認為 Rivian 處境最脆弱，因為該公司還在燒錢，到達規模經濟的速度不夠快。Rivian 去年被投資研究機構 New Constructs 列入「殭屍企業」名單，該股今年來總計下跌 25.5%。

Rivian 之外，Navellier 點名 Lucid 是另一家燒錢的電動車新創，「Lucid 雖然有很棒的工程，但還在大手筆燒錢。」

不過他也說，Lucid 在沙烏地公共投資基金 (PIF) 買股 18 億美元後獲得喘息空間，最近也和阿斯頓馬丁 (Aston Martin) 品牌所屬的 Aston Martin Lagonda 公司，敲定 2.32 億美元的供應合約。

至於 Fisker，Navellier 認為該公司必須設法避免被召修事件影響。該公司與馬格納 (Magna) 在奧地利 Graz 工廠共同生產汽車，而該廠上個月捲入召修事件：捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 北美召回 2018 年 6 月 5 日後在 Graz 廠生產的 6000 多輛 Jaguar I-Pace，理由是電池過熱可能引發起火。

Navellier 正在關注固態電池技術發展，認為能完善該技術的公司將在高階市場致勝。他的持股包括 Panaconic、福斯 (Volkswagen) 和保時捷 (Porsche)，看好第一款固態電池車將出自 Panasonic 和豐田之手，但可能要等到 2030 年才能普及。

他並看好特斯拉的電動卡車 Cybertruck 將在電動車市場大受歡迎。特斯拉執行長馬斯克今年稍早曾說，Cybertruck 要到 2024 年才會開始量產。