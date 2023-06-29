〈紐約匯市〉鮑爾暗示不排除連續升息 美元彈高 日元續軟

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在內多位央行總裁發言後，美元指數周三 (28 日) 彈升，日元兌美元續軟。鮑爾在會中表示，美國就業市場依舊強勁，7 月可能再度升息，甚至不排除連續升息的可能性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，至 102.97。

周三歐洲央行 (ECB) 年度論壇上，鮑爾 (Jerome Powell) 和英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey)、ECB 總裁拉加德(Christine Lagarde) 以及日本央行總裁植田和男一同發言，指出今年還會繼續升息，且不排除連續升息的可能性。他並預估，通膨要到 2025 年才會回到 Fed 設立的 2% 目標。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，對 7 月升息 1 碼的預期，已從前一天的 76.9% 升至 81.8%。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示：「這不是什麼大變動。對我來說，他們都在閱讀和近期央行會議相同的腳本。」

經濟數據顯示，因進口下滑，美國 5 月商品貿易逆差收窄，即使庫存投資增加，仍不足以阻止貿易活動對 Q2 經濟成長的拖累。

面對歐美央行不斷升息，日本央行始終獨樹一格，堅守超寬鬆政策立場，令日元備受壓力。日元兌美元再貶 0.3% 至 144.47 日元，創七個月新低。日元近期走勢疲軟，促使官員發聲警告可能進場干預。當局上一次出手阻貶時，日元兌美元約落在 145 左右。

日銀總裁植田和男指出，一旦央行相當確定通膨將在一段時間內放緩，並於明年重新加速，就有充分理由改變貨幣政策。

Bregar 說：「唯一值得注意的是，植田並沒有針對日元的疲軟走勢作出反擊，因此，若他的立場為其他 G7 國家政策才是導致日元疲軟的主導因素，那麼他確實為日元進一步走軟敞開大門。」

歐元貶 0.45% 至 1.0912 美元，回吐前一日升幅；英鎊重貶逾 0.8% 至 1.2637 美元，至兩周低點。

ECB 總裁拉加德在會上表示，歐洲央行尚未看到足夠證據，顯示潛在通膨已經步上下行軌道。英國央行總裁貝利說，金融市場對英國央行升息次數的預期是否正確，目前仍有待觀察。

除了拉加德以外，ECB 決策官員之一的戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 也說，儘管目前利率已接近讓通膨率回到 2% 目標所需的水平，但央行讓利率維持在高檔的時間，比利率水準本身還要重要。

美元走高之際，加幣盤中一度觸及兩周低點，截稿前貶逾 0.5%，至 1.3257 加元兌 1 美元。投資人對加拿大央行下月進一步升息的信心也減弱。

貨幣市場預期，加拿大央行 7 月 12 日會議後升息的可能性為 55%，低於本周公布通膨數據前的 64%。加拿大 5 月通膨率年增 3.4%，遠低於前一個月的 4.4%，是 2021 年 6 月以來最低。

其他主要貨幣方面，澳幣重貶近 1.3% 至 0.66 美元下方，紐幣也挫近 1.5% 至 0.6073 美元，雙雙貶至三周低點。

截至台灣時間周四 (29 日) 約 6:00 價格: