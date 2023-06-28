Joby獲FAA允許 開始就首架自製飛機進行試飛

Joby Aviation (JOBY-US) 周三 (28 日) 表示，美國航空監管機構已批准其空中出租車進行飛行測試；該公司正逐步獲得開始商業營運的批准。

這家總部位於加州的公司還表示，豐田北美公司 CEO 小川哲男將於周六 (1 日) 加入其董事會。豐田是 Joby 最大的外部股東，已向該公司投資約 4 億美元。

Joby 計畫於 2025 年開始商業載客營運。與其他計劃向航空公司和物流公司等客戶出售飛機的電動垂直起降 (eVTOL) 飛機製造商不同，Joby 的商業模式類似於網約車應用程式。

一旦獲得認證，這家 eVTOL 製造商將在擁擠的市場中與 Archer Aviation (ACHR-US) 和 Vertical Aerospace Ltd (EVTL-US) 等數十家其他開發商展開競爭，競相改造城市交通。

Joby 表示，美國聯邦航空管理局 (FAA) 已授予特殊適航證書，允許其首架生產原型機在沒有乘客的情況下進行飛行測試。

該公司表示，該型客機將在完成初步測試後交機給愛德華空軍基地。這是根據 Joby 與美國空軍簽訂的價值 1.31 億美元合約；根據協議，該公司將於 2024 年 3 月交機首批兩架電動飛機。