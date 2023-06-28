會員費就是命脈！好市多抓寄生戶 自助結帳台也要核對照片

好市多 (COST-US) 跟進 Netflix (NFLX-US)，現在也開始抓寄生用戶。該零售商周二（27 日）表示，即日起嚴格執行會員政策，杜絕非會員借卡購物。

根據好市多說法，店員通常結帳時要求購物者在收銀台出示會員卡，現在就連自助結賬台上都必須使用帶有照片的卡片，倘若購物者的會員卡沒有照片，就必須向工作人員出示帶照片的身份證件。

好市多強調：「非會員獲得與會員相同的福利和價格是不對的。」

好市多表示，自助結帳台推廣至更多門市後，公司已發現會員卡違規共用的情形越來越多。

好市多的商業模式不同於其他零售商，其大部分營收來自會員費，這有助於因應公司開銷並維持商品低價。好市多年度會員費為 60 美元，若更高階會員費的年費則為 120 美元。

新冠疫情大流行期間，購物者湧向好市多購買大批量的民生必需用品和食品，但如今高通膨時期，消費者轉向其他地方購買更便宜的汽油和散裝食品。

沃爾瑪 (WMT-US) 旗下山姆會員店的業務也出現類似的增長軌跡，其會員數量創下歷史新高，但消費者因應通膨而減少開支，或寧可將預算花費在旅行和外食等項目上。

過去兩季好市多財報顯示，價格較高的商品與疫情期熱門商品 (如家具和電子產品) 的需求放緩，因此食品的銷售組合增加。其淨銷售額僅年增 2% 至 526 億美元，其中包括截至 5 月 7 日的季度通膨脹影響。好市多財務長 Richard Galanti 也曾指出較高價的非必需品銷售困境。

好市多周二收高 1.32% 至每股 530.33 美元，今年迄今則約上漲 16%，高於同期漲幅約 14% 的 S&P 500 指數。