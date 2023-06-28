〈星通股東會〉卡位美國寬頻基建商機 能源轉型電網網通需求也激增

星通 (3025-TW) 今 (28) 日召開股東會，公司表示，美國積極推動寬頻基建，星通光纖產品業務可望受惠，而在能源轉型下，也推動全球電網 MCC 設備、資安需求。

美國總統拜登寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網。

星通表示，公司光纖也有佈局，有機會同步受惠，將會持續努力。星通旗下光纖相關產品包含光纖延伸器、同步光纖網路設備、波長分波多工 (WDM) 等。

另外，董事長葉茂林表示，電動車逐步成為主流，基礎設施充電樁也正在快速發展，包含綠能、儲能最後都必須與主要電網連接，傳統電網傳輸已從內網轉為外網架構。

葉茂林指出，充電樁端也必須建立防護措施，以免電力公司輸電錯誤導致設備損壞，MCC 設備將可以偵測電壓，即時控制開關、自動跳電。

葉茂林解釋，如果這些設施出現短路，沒有網通設備溝通的話將會導致電網停止運作，因此搭載 MCC 設備勢在必行，而通常都會和電力公司使用相同的傳輸設備，MCC 網通設備需求提升下已成為星通機會。

葉茂林進一步提到，電網轉變至外網架構，綠店、充電營運商這端就會有病毒入侵的疑慮，考量到電力這類公共設施是國家運作關鍵，資安已經成為 MCC 市場中新的需求。

星通表示，MCC 防火牆等資安產品目前在研發階段，預計下半年將會推出，電力公司、綠能、充電樁業者都是潛在客戶。