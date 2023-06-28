泰福-KY今年迎兩動能 董座：營運朝樂觀趨勢發展

泰福 - KY(6541-TW) 今 (28) 日舉行股東會，董事長閻雲表示，公司營運朝正向樂觀趨勢發展，今年營收主要貢獻來自 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務與生物相似藥 TX01 的加拿大銷售業績貢獻。

針對 CDMO 布局，泰福積極著手建置美國 CDMO 業務架構，包括對內進行組織調整，強化員工在 CDMO 方面的專長與經驗、對外則持續延攬相關人才，其中美國營運長 John R. Mosack 於今年 2 月加入。

John R. Mosack 認為泰福 GMP 廠有三大優勢，第一、TX01 與 TX05 兩項產品的生物製劑藥品上市查驗登記申請，已具備兩次美國 FDA 嚴格查廠通過的實績。

第二、聖地牙哥廠為少數同時擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物生產線的 GMP 廠，並具有開發經驗，可滿足客戶的多元需求。

第三、TX01 已獲加拿大藥證，預定年底展開銷售，而 TX01 與 TX05 兩項產品在美國的藥證也都在加緊努力中，因此聖地牙哥 GMP 廠的另一個強項是擁有完整暨經 FDA 認可的生物藥品商品化生產經驗能力。

至於生物相似藥進度方面，閻雲表示，主要產品 TX01 再次叩關，上市查驗登記 (BLA) 申請現由美國 FDA 審查中，若順利通過審查，取證指日可期。