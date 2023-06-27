白宮為「拜登經濟學」造勢 以420億美元寬頻網路計畫為起步

美國總統拜登周一 (26 日) 宣布撥款近 425 億美元在全美興建高速寬頻網路，目標在 2030 年以前讓所有美國民眾得以使用，作為「拜登經濟學」的出發點並爭取連任。



拜登說：「我矢言成為所有美國人的總統，不論他們是否把投票給我，或是否為了這些法案而投票。這些投資將幫助所有美國人民，我們不會遺落掉任何人。」

拜登本周將參與一連串活動，為「拜登經濟學」造勢。此一用詞是白宮幕僚用來描述拜登對經濟願景的概括性術語，核心概念為壯大中產階級，以及由下往上擴張，具體政策則包括對超級富豪和企業增稅，挹注兒童照護、半導體、電動車等先進產業發展。

拜登團隊希望選民焦點重回拜登的立法成就、尤其是經濟政策，目前民調顯示，選民對拜登連任缺乏熱忱。華盛頓郵報 - ABC News 今年稍早進行的調查掩飾，62% 認為拜登在總統任期內取得的成就「不多」或「幾乎沒有」，僅 36% 認為「很多」或「很不錯」。

拜登試圖凸顯鄉村地區擁有寬頻後的生活改變，也就是他一直難以取得支持的地區。他說：「讓每個美國人連上平價、可靠的網路，是偉大國家的大膽目標，尤其像我們這樣幅員遼闊且地域多元的國家。」

周一在白宮東廂舉行的活動，是白宮官員宣傳一連串在拜登擔任總統時立法後得以推動的各項專案、補助和公民合作計畫。拜登預定周三在芝加哥演說，旨在強調疫情後的復甦特別有利於製造業、美國窮人和中產階級。

拜登資深顧問 Anita Dunn 和 Mike Donilon 說，未來幾周，總統、內閣成員和高階官員將走訪全美，向美國人民直接說明拜登經濟學，和總統投資美國的議程。

投資寬頻網路的資金，來自拜登 2021 年推動 1 兆美元基礎建設法案所授權的款項。德州、加州這兩個人口最多的州，分別獲得 31 億美元和 19 億美元，不過，維吉尼亞、阿拉巴馬和路易西安納等人口較少但沒有寬頻的地區，也擠進撥款前十高的名單當中。

拜登說：「這是對高速網路有史以來最大手筆投資。今日的經濟必須惠及所有人，而網路連結就像電、水等基礎服務一樣重要。」