拜登推高速網路計畫 台廠卡位受惠

美國總統拜登 26 日公布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，然而仍有 12.7% 不符合政府目標，政府帶領下將持續推動當地網通基建需求，台廠早已卡位搶商機。

美國政府表示，420 億美元計畫將由寬頻公平、接取和布署計畫 (BEAD) 分配，是 2021 年 650 億美元計畫的一部分，BEAD 將聚焦在下載速度不足每秒 100Mb、上傳速度至少 20Mb 的地區進行補助，據 FCC 數據顯示，目前美國有 12.7% 地區需要提高網速。

另外，美國政府也在上周通過 9.3 億美元中間英里寬頻建置補助計畫 (MMGP)，目標擴大網路寬頻，並降低業者在核心網連接的成本。

台廠早已卡位北美基建商機，大廠智易 (3596-TW)、啟碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW) 、神準 (3558-TW) 北美市場營收都超過 5 成，正文 (4906-TW) 也看好電信商持續積極建設網路基建，網通設備市場仍可望成長。

另外，因應美國 BABA 法案鼓勵美國製造，網通廠也積極在美擴產，啟碁指出正在評估墨西哥、美國及加拿大建廠可能性，智邦美國爾灣設新廠則將在今年下半年完工，神準目前計畫在北加州設立業務、研發據點，生產基地則會再評估。