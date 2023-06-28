〈星通股東會〉新品拿下東歐鐵路客戶大單 董座：明年展望相當不錯

星通 (3025-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長葉茂林表示，MCC 新品 G7800 已打入東歐鐵路業者供應鏈，目前正送樣美國電力公司，下半年將開始出貨，可望帶動營運優於上半年，明年受惠新品動能推升，展望相當不錯。

葉茂林表示，G7800 為集成式產品，同規格下能針對電力、軍事、運輸、石化業更換各類型多重速率的介面卡，就像是萬用瑞士刀，可以滿足客戶有各種需求，同時支援 100G 光傳輸、400G 交換能力，可大幅提升骨幹傳輸頻寬。

葉茂林指出，現在大廠多針對各種領域應用開發特定產品，G7800 可滿足多種領域，同時對公司而言，也不需要花更多資源開發更多類型產品。

葉茂林表示，目前已取得東歐鐵路客戶訂單，第三季將會開始針對美國電力公司進行送樣，下半年新品會開始出貨，可望帶動營運優於上半年。

葉茂林說，第一階段新品會針對單一乙太網介面卡機型，之後會逐步根據客戶需求做七階段產品銷售，明年出貨速度可望加速，星通表示，除了 G7800 毛利也優於目前產品，也會同步優化產品組合毛利表現。

星通去年營收 4.38 億元，年減 15%，稅後純益 6740.3 萬元，每股純益 0.95 元。星通歐洲營收比重 34%、美洲 46%；產業別來看，電力、政府機關營收占 7 成，鐵路、企業比重 15%。

星通近年轉型主攻關鍵任務通訊 (MCC) 特殊應用的利基市場，解決 MCC 用戶在封包傳輸網路面臨的延遲、掉包問題，並結合全網端到端電路管理的網管系統，由於專注利基市場也使毛利表現優於網通同業，去年毛利率 54.89%，今年第一季保持在 6 成水準。