〈訊芯股東會〉Q3見曙光 800G獲AI伺服器大量導入 明年量產

鴻海 (2317-TW) 旗下訊芯 - KY(6451-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長徐文一表示，隨著客戶庫存水位去化，第三季已經看到訂單回流、「漸露曙光」，營運步向正軌，並看好 AI 伺服器勢必導入 800G 光纖模組，預計明年量產。

徐文一表示，目前美系客戶的 400G 光纖模組已經量產，800G 也會領先業界在明年大量生產，且在美中貿易戰背景下，公司在中山廠新品導入 (NPI) 後，會配合客戶需求移至越南廠區量產。

徐文一也補充，目前除了美系客戶要求在非中國區生產，也看到歐系客戶有類似需求，因此公司未來會採雙軌模式，包括中國中山廠與越南廠區，其中越南北江新廠將在未來一年量產。

徐文一也看好，AI 伺服器將對公司不錯貢獻，除了 800G 光纖模組用量大，未來甚至會走到 51.2T，預計 2025 年發酵，且 51.2T 將採用共同封裝光元件 (CPO) 技術，大量減少零件，公司投入 CPO 較早進度也較快，預期將會是未來趨勢。

此外，美國總統拜登宣布，將全力打造全美寬頻網路建設，預計提撥逾 420 億美元，將近新台幣 1.3 兆元；徐文一認為，全球走向光纖是未來趨勢，訊芯 - KY 現在做的方向也是對的，可望從中受惠。