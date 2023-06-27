Lordstown汽車申請破產保護 並控告富士康

美國電動卡車製造商 Lordstown Motors (RIDE-US) 未能解決台灣公司富士康 (2317-TW) 承諾投資的爭議，周二 (27 日) 申請破產保護，並宣布出售公司。

Lordstown 在德拉瓦州申請《破產法》第 11 章保護，同時對富士康採取法律行動。

在向破產法庭提交的訴狀中，Lordstown 指控這家電子公司存在欺詐行為，並多次違反承諾，未能遵守向這家電動車製造商投資高達 1.7 億美元的協議。

根據雙方協議，富士康向 Lordstown 投資約 5270 萬美元，目前持有這家電動車製造商約 8.4% 的股權。Lordstown 表示，富士康不願按照承諾購買額外股份，並在合作開發汽車計劃方面誤導了這家電動車製造商。

富士康表示，當 Lordstown 股價跌破每股 1 美元時，就已違反了投資協議。

破產和訴訟的雙重申請引發一場國際商業衝突，可能會讓市場更關注富士康電動車雄心和合作夥伴關係，不僅是與 Lordstown，還有其他汽車製造商。

訴訟指出，富士康在與 Lordstown 就汽車製造商未來汽車的合作中不斷改變目標，包括未能履行融資承諾，並拒絕與該公司就富士康據稱指導和聲稱支持的舉措進行合作。

2018 年成立的新創公司 Lordstown 在本月稍早申報的監管文件中表示，在收到富士康的信函後，該公司計畫起訴富士康，該信函導致 Lordstown 認為富士康不太可能進行額外的預期投資。

Lordstown 在監管文件中指責富士康採取「惡意模式」，給該公司造成「重大且無法彌補的損害」。 甚至 5 月時 Lordstown 就警告，由於富士康投資的不確定性，該公司可能被迫申請破產。

該汽車製造商的主要產品是 Endurance 電動皮卡，在俄亥俄州 Lordstown 的一家前通用汽車小型汽車廠生產的，主要客戶是地方政府等商業客戶。Lordstown 於 2022 年將該工廠出售給富士康。

洛茲敦今年稍早時暫停生產 Endurance，自 4 月以來，在與供應商解決了質量問題後，以較低的產能恢復生產卡車。該汽車製造商的股價自 2 月以來一直暴跌，目前交易價格低於 3 美元。

如果 Lordstown 無法找到願意重新開始全面生產 Endurance 外援，那麼現在由富士康擁有的俄亥俄州廠可能會吸引那些尋求快速在美國製造汽車的海外汽車製造商。

Lordstown 申請破產並計劃尋找買家。目前並未提供初始報價，用破產術語來說就是「跟進投標」，以其他競標者在拍賣中提出的最高價格為底標。

Lordstown CEO 海托爾 (Edward Hightower) 告訴《路透》，在拜登政府擺脫汽油車政策中，Endurance 業務可能對另一家尋求快速進入電動車市場的汽車製造商有吸引力。

Lordstown 的破產並不是疫情時期以 SPAC 上市的電動車新創公司中的第一家，但卻是備受矚目的一員，因為它正在挑戰底特律傳統汽車製造商高利潤皮卡車業務的核心，而且還因為它的地理位置。

位於俄亥俄州東北部的 Lordstown 廠，之前是一家通用汽車 (GM-US) 於 2018 年 11 月關閉的小型汽車廠。隨後，美國總統川普和俄亥俄州其他政治領導人向通用汽車 CEO 巴拉施壓，要求推翻這一決定或另尋買家。通用汽車同意將該工廠出售給一家名為 Lordstown Motors 的新成立實體，該實體由電動卡車製造商 Workhorse Group 的前高管創立。

Lordstown 於 2020 年 10 月通過與特殊目的收購公司 DiamondPeak Holdings 的反向合併上市。