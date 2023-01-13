〈財報〉達美航空第4季業績超標 2022年劃下完美句點

達美航空 (DAL-US) 第 4 季度獲利超出分析師預期，營收較 3 年前有所增加，這是消費者願意為航空旅遊花錢的最新跡象。

該航空公司在 2022 年最後三個月創造了 134.4 億美元的銷售額，超過了 3 年前的 114.4 億美元。高昂成本侵蝕了達美航空的部分獲利，但其淨利仍達 8.28 億美元，低於 2019 年同期的 11 億美元。

達美航空 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 在財報聲明中表示，該航空公司「迎接了 2022 年的挑戰，提供了領先同業的營運可靠性和財務業績」。

以下是達美航空第 4 季的表現，與華爾街基於 Refinitiv 共識估計的預期相比：

●調整後每股獲利 1.48 美元，高於預期的 1.33 美元

●調整後營收 122.9 億美元，不含煉油廠銷售，高於預期的 122.3 億美元

雖然部分零售商和其他企業對經濟衰退和疲軟表示擔憂，但航空業者對第 4 季基本上抱持樂觀態度。美國航空 (AAL-US) 周四 (12 日) 上修第 4 季營收和獲利預期，引發該產業的廣泛反彈。

嚴冬擾亂年終假期從東岸到西岸的航班，導致大量航班取消。西南航空 (LUV-US) 尤其難以復元，並表示其飛航班表崩潰可能導致損失超過 8 億美元。美國航空和西南航空將於 1 月 26 日發布財報。