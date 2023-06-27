亞馬遜斥資78億美元投資俄亥俄州、Meta的WhatApp用戶數三年增四倍!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 26 分)

■ 道瓊指數：上漲 45 點，漲幅 0.13% 至 34016。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 57.75，漲幅 0.39% 至 14914.25。

■ 標普 500 指數：上漲 10.50，漲幅 0.24% 至 4380.75。

【今日總經數據】美國 6 月 CB 消費者信心、美國５月新屋銷售。

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二、美股盤前關注重點

1. 拜登 424.5 億美元互聯網基礎建設計劃：拜登政府昨日宣布在基礎建設法案中將 424.5 億美元投入高速互聯網基礎建設，讓高速互聯網不再是奢侈品，而是必需品。並承諾在 2030 年，讓美國每一個家庭都能使用美國製造的電纜連結互聯網，目前美國政府正在與基礎設施服務供應商合作，以降低目前家庭公用事業的成本，以讓每個家庭都負擔的起，預計各州將在今年晚些時候提交初步計劃，每個州至少將獲得 1.07 億美元。

2. 亞馬遜斥資 78 億美元投資俄亥俄州：俄亥俄州州長 Mike Dewine 和副州長 Jon Husted 昨日宣布亞馬遜 (AMZN.US) 將在 2029 年底之前投資 78 億美元於俄亥俄州中部建立數據中新業務。此為俄亥俄州歷史上第二大單一私營公司投資，新的數據中心將包含計算機服務、數據存儲驅動器、網路設備以及用於支持雲計算的其他基礎設施。

3. WhatApp Business 用戶三年增四倍：Meta 執行長祖克伯今日表示，Meta 的 WhatApps Business 應用程序目前正在為其平台上超過 2 億的用戶提供服務。比三年前增長了四倍 (2020 年中期為 5000 萬)。自 2020 年以來，Meta 一直在加大力度從 WhatApp 獲得更多業務收入，也減少公司對社群媒體廣告收入的依賴 Meta 的宗旨在將企業的 Facebook 和 Instagram 上的廣告與 WhatAPP 聊天連結起來，過去一年，此項收入增長了 80%，隱含年增率將達 15 億美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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