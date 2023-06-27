〈美股早盤〉美5月耐久財訂單超預期成長、大型股反彈 主要指數開高

美股大型股反彈且 5 月耐久財訂單成長遠超預期，後者緩解投資人對聯準會（Fed）大幅升息影響經濟成長的擔憂，暗示經濟仍有韌性，美股主要指數周二（27 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.3%。

投資人正在接受這樣一種觀點，即 Fed 今年不會降息，其他央行將繼續升息以抑制通膨。

摩根士丹利預估 Fed 會在 7 月升息 1 碼（25 個基點），該行表示 Fed 主席鮑爾本月表示進一步升息可能合理後，升息的門檻「大幅」下降。

Ellen Zentner 等摩根大通經濟學家表示，預估到 2023 年聯邦基金有效利率將觸及 5.375%、而到 2024 年底聯邦基金利率為 4.375%，經濟軟著陸將會延緩降息至明年。

儘管 Fed 接下來可能要繼續升息，但往好處想，越來越多投資人猜測，任何衰退都可能比預期的要淺。美國公布的最新數據顯示，5 月份耐久財訂單增幅超超預期，進一步強化了上述觀點。

在飛機大訂單的帶動下，美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，表明在 Fed 的激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。

BlueBay Asset Management 投資長 Mark Dowding 表示：「到目前為止，成長態勢保持良好。隨著各國央行升息周期接近尾聲，提升經濟相對軟著陸的希望，而不會出現更嚴重的衰退。」

其他消息方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德周二表示可能無法很快宣布其歷史性的升息周期結束，她還重申，7 月將連續第九次升息以抑制通膨，並且暗示即便未來幾個月暫停升息，決策官員仍傾向收緊貨幣政策。

截至台北時間周二（27 日）21 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤上漲 0.04%，至每股 14.12 美元

福特汽車公司日前表示將在本周進行裁員，主要涉及美國和加拿大地區的員工。當前，福特正尋求在重組業務運營時實施數十億美元的成本削減措施。據悉，福特本次裁員將影響該公司全部業務部門：傳統內燃機業務 Ford Blue、電動車部門 Model e 和車隊服務業務 Ford Pro。

Lordstown (RIDE-US) 早盤下跌 46.11%，至每股 1.49 美元

美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 申請破產保護，此前該公司與富士康 (2317-TW) 的投資協定破裂。該公司提交的破產申請列出了多達 5 億美元的資產和負債。Lordstown 在一份聲明中表示，將開始出售進程，以最大化其 Endurance 電動皮卡的價值。Lordstown 盤前大跌逾 60%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.36%，至每股 244.32 美元

「女股神」伍德的方舟投資管理公司周一繼續減倉特斯拉，賣出超過 8,200 股，按昨日收盤價計算價值近 200 萬美元。這是伍德的公司本月第五次減持特斯拉，總計套現了約 1.35 億美元。在賣出特斯拉股票的同時，伍德的基金周一買入了價值超過 380 萬美元的晶片股，包括逾 18,500 股超微 (AMD-US) 股票，價值近 200 萬美元；以及逾 18,000 股台積電 (2330-TW) 股票，價值 180 多萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 FHFA 房價指數月率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 4 月 FHFA 房價指數年率報 3.1%，預期 3.1%，前值 3.7%

美國 5 月耐久財訂單月增率初值報 1.7%，預期 - 0.9%，前值 1.2%

美國 6 月經濟評議會消費者信心指數預期 104.0，前值 102.3

美國 5 月新屋銷售年化總數預期 67.5，前值 68.3

美國 5 月新屋銷售年化月率預期 - 3%，前值 4.1%

華爾街分析：

美國投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 在日前最新發布的報告中表示，科技公司可能會在人工智慧（AI）淘金熱中投入數千億美元，這可能會在今年下半年引發科技股的大幅上漲。報告指出，該行預估科技公司明年將大幅增加在 AI 領域的支出，整個行業的 AI 支出可能達到 8,000 億美元。Ives 在報告中寫道：「我們看到科技股在下半年升溫。我們估計，隨著企業爭相投資于生成式人工智慧，科技股可能會上漲 12% 至 15%。」

美股長期多頭、前沃頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）今年年初樂觀看待美股，卻對今年下半年的前景表示悲觀。不過西格爾說，美國經濟溫和衰退的好處是，不僅不會升息，而且在今年年底之前有機會降息，儘管華爾街所有人都認為不可能。