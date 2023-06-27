前帳未清 俄羅斯法院對谷歌額外罰款4700萬美元

俄羅斯反壟斷監管機構周二 (27 日) 表示，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌因涉嫌濫用其在影音託管市場的主導地位而未能支付先前的罰款，該法院對 Alphabet 旗下的谷歌追加處以 40 億盧布的罰款；約合 4700 萬美元。

這項決定是莫斯科針對外國科技公司日益強硬的行動中最新的高額罰款。

谷歌在 2022 年 2 月被罰款 20 億盧布。塔斯社報導指出，當時聯邦反壟斷局 (FAS) 表示，谷歌的 YouTube 採用「不透明、具偏見和不可預測」的方式「暫停和屏蔽用戶帳戶和內容」。

谷歌最終對該決定提出上訴。

FAS 表示，由於谷歌未付罰款，對谷歌處以的罰款增加了一倍，「該公司必須向俄羅斯聯邦預算支付超過 40 億盧布。」

YouTube 在全球屏蔽俄羅斯國營媒體，面臨來自俄羅斯國家機構和政界人士的巨大壓力，但莫斯科並沒有關閉它，這是針對 Twitter、Meta (METS-US) 旗下的 Facebook 和 Instagram 等公司採取的舉措。

俄羅斯入侵烏克蘭後，谷歌於 2022 年 3 月停止在俄羅斯銷售線上廣告，但保留了一些免費服務。其俄羅斯子公司在當局查封其銀行帳戶、無法向員工和供應商支付工資後正式申請破產。

塔斯社報導，谷歌必須在 60 天內支付罰款。