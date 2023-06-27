逾8成台灣投資人未來一年加碼投資ETF 挑選標的品牌更勝績效

台灣投資人對 ETF 偏好程度，根據 ETF 資產管理機構布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 調查發現，超過 8 成的台灣投資人未來 1 年將增加 ETF 配置，比重超過大中華區平均 75%，而選擇 ETF 時不再首重績效，反而更重視「發行機構品牌」。

調查指出，在未來 12 個月內，81% 的台灣受訪者預計對 ETF 的配置會增加，高於大中華區平均的 75%。

至於在挑選 ETF 時，去 (2022) 年受訪者首重績效表現，但今 (2023) 年則情勢反轉，投資人挑選 ETF 較為看重發行機構品牌。調查也指出，台灣投資者今年希望在市場上看到的 ETF 策略，由風險管理策略拿下第一，取代去年的固定收益策略。

調查發現，在未來 12 個月內，76% 的台灣投資者表示會增加對環境、社會與治理 (ESG) 投資 (不限於 ESG ETF) 的配置，高於大中華區平均的 62%，香港的 70% 及中國的 48%。

調查也發現，大中華區有 75% 的投資者預計在今年增加 ETF 的配置；在投資策略部分，90% 投資者有意維持或增加對主題式 ETF 的投資比重，其中網路科技、機器人與 AI 及 ESG 是較受歡迎的三大投資主題。

而面對反覆波動的市場環境，85% 的大中華區投資者選擇風險管理策略；另有 79% 的投資者亦有意運用股票配息或收益策略來增加 ETF 投資。

受利率環境波動影響，讓投資者轉向投資固定收益 ETF，50% 的投資者計劃在今年內配置固定收益 ETF，首選標的則有短存續期債券及貨幣市場 ETF。

另外，隨著 ESG 蔚為趨勢，62% 的大中華區投資者計劃增加 ESG 投資配置，而大部份投資者主要是透過查閱公司財報或報告了解該檔 ETF 指數的成份股，從中評估指數產品的品質。