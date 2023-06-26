信徒的虔誠反映在有效卡率達8成 銀行首發關聖帝君認同卡

看準信徒的高度忠誠，有效卡率高達 8 成，銀行發卡鎖定廟宇結盟。兆豐銀行攜手桃園威天宮合發行「關聖帝君認同卡」，是首張以關聖帝君為主的認同卡，希望藉使維繫動卡率、流通卡數，目標一年內突破一萬張。

目前市場上宗教卡主要以媽祖為主流，包括華南銀行的「大甲媽祖認同卡」、土地銀行的「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」、合庫銀的「鹿港天后認同卡」、台企銀「北港朝天宮認同卡」、台中銀行「大甲媽祖平安卡」，共 5 張。

至於為何選定威天宮做為合作對象，兆豐銀行表示，關聖帝君同樣是台灣民眾重要信仰，信眾橫跨業務、老闆、警察、甚至家庭主婦，因此與全台唯一武財神許願神廟「威天宮」合作，發行台灣首張關公卡。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲表示，宗教信用卡除了支付功能，也有公益捐款的功能，提撥幅度約從 0.25% 到 1% 不等，年度消費滿額還能獲得一整年的免費點燈，對信眾而言相當有吸引力。

蔡秀玲指出，宗教聯名信用卡，持卡人的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，因此通常辦了幾乎不可能剪卡，有效卡率可高達 8 成以上，堪稱市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡。

根據兆豐銀行規劃，威天宮關聖帝君認同卡，將提撥一般消費 0.25% 捐贈予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」做為公益用途，新戶核卡滿 30 天首刷滿 3000 元還能獲得市價 600 元財神燈、年消滿 6 萬再送光明燈，宮內祈福點燈。

另外，持卡購買結緣商品可享 9 折與紅利 2 倍送，以及免費道路救援、機場周邊免費停車及 2000 萬元旅平險的保障，標榜實用路線跟信徒招手。