台股超強！全球第5、亞股第2，市值型 ETF還能買嗎？

台股本月 6/13 由半導體族群領漲，正式突破萬七大關。據金管會統計，截至 6 月 12 日為止，台股今年來漲幅 19.93%，在全球主要股市中排名第五，亞股中排名第二高，亞洲僅次於日股的 24%，台股表現優於多數亞洲股市，贏過韓國、上海、深圳、香港、新加坡等，同時金管會表示，台股目前體質尚稱穩健。

台股以電子類股領頭成長

從電子、金融、及非電族群來看，電子指數的漲幅約 30%，金融指數的震盪較大，整體成長約 12%，而非電族群成長了 13％，明顯電子族群比其他族群漲了很多！

市值型 ETF 是投資人的首選

ETF 剛開始成立就是以市值型為最簡單的模組，什麼是市值型 ETF？是以追蹤整個大盤、複製和貼近大盤指數行情為主，因此追蹤指數編製是以「市值」為依據，個股市值規模達到標準時，才會納入追蹤範圍，並且也會調整成分股。

以台股為例，最大的市值型 ETF 就是元大台灣 50(0050-TW)

元大台灣 50 歷史悠久、規模最大、持有人數眾多，是台灣首檔 ETF，於 2003 年 6 月上市，以完全複製法追蹤台灣 50 指數，買進台股內市值前 50 大的公司，並逐季調整持股，不過由於是買進台灣前 50 大權值股，所以無法百分之百地複製大盤走勢。

市值型 ETF 的優勢

・一次買進一籃子的股票，省去選股和選產業的困擾

台股有 1700 多檔，市場的狀況變化莫測，就連專職的投資人每天追蹤都花很多時間，更何況是有其他正職工作的投資人，所以 ETF 可以省下許多研究的力氣。

・市值型 ETF 的成分股有汰弱留強的效果

成分股組成根據市值而定，當一家公司競爭力下滑、市值萎縮時，自然會被淘汰在 ETF 的成分股之外，但當公司競爭力提升、市值擴大，則會被納入 ETF 成分股之中

・績效可以貼近大盤，不會有輸給大盤的風險

市值型 ETF 號稱就是跟著大盤走，隨著大盤漲漲跌跌，因此可達到就算沒贏至少也沒輸大盤！

・相較主動型基金，「被動投資」的 ETF 總費用率更低

主動型基金以申購手續費、信託管理費、經理費、保管費，這 4 種費用最為常見，而 ETF 投資人沒有經過銀行交易，也就不需要繳納信託管理費，而 ETF 是照著指數走，不太需要經理人操盤或管理，因此 ETF 的內扣費用比較低。

市值型 ETF 該怎麼投資？

整體而言，相較於高股息 ETF，市值型 ETF 殖利率相對比較低，但波動幅度大，利用定期定額方式進入市場，依據不同的時間點及市場高低位置，年化報酬率表現將會落差很大，也就是說當市場在相對低檔時，定期定額買進市值型 ETF 是沒問題的，不過當台股處於相對高檔時，才開始投資市值型 ETF，就算是利用定期定額的方式，當市場一旦遭遇大幅拉回，報酬率將會有所損失，也衝擊投資人長期投資的信心。

不可忘記的是，當大盤下跌時，仍有相對抗跌，甚至逆盤的股票上漲，因此永誠資產管理處建議，投資人可依照自己手中資金部位，選擇不同的操作策略，才能掌握自己的獲利，不讓市場決定你的資產水位。

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。