經濟軟著陸 惟仍需留意三大風險

施羅德投信：展望第三季投資策略 不妨以「好 勢 多」為核心

雖說今年上半年仍陸續有銀行、美國債務上限等金融危機，但不管是股市還是債市，大多呈現上漲格局，可說是掃去 2022 年陰霾。施羅德投信認為，投資市場對於聯準會進入升息末升段的預期，是推升今年上半年股債以及黃金能上揚的主因，另外是第二季的 AI 題材再次激勵特定個股續揚，持續拉抬了美股表現。

展望下半年，這一波牛市氣焰能否持續？施羅德投信認為，預期今年經濟能朝向軟著陸，也就是溫和成長的表現，只是需要留意通膨再度上揚，過度信用緊縮以及地緣政治風險等三大風險。總體來看，建議以多元分散的策略布局，而「好勢多」是目前經濟環境下不錯的投資策略，投資人不妨參考。

基本面轉佳 經濟可望呈現軟著陸

施羅德投信分析，今年上半年股債市迎來牛市，除了因為聯準會升息趨緩，另外是經濟基本面的向好。例如疫後消費持續帶動全球服務業呈現復甦，美國失業率持續於低檔，另外，美國企業獲利在第二季落底，未來將逐季成長，且在消費力道並未減弱的情況下，企業還能將成本轉嫁給消費者，可見經濟持續穩定。整體來說，施羅德投資集團總經團隊提高了 2023 年全球經濟成長預期 (如圖一)，由原來的 2% 提升至 2.4%。

圖一：施羅德團隊上調全球及主要國家今年 GDP 預期

資料來源：施羅德總經團隊，2023 年 6 月。 請注意：上述預測和過去績效僅供參考，不代表未來績效之保證)

至於展望下半年，施羅德投信認為，在聯準會升息態勢趨緩以及經濟可望呈現軟著陸的情況下，投資策略可以較為積極。

目前看來，施羅德投信預期 2023 年底美歐通膨分別降至 4.2% 及 5.6%，在央行忌憚的通膨降溫下，升息確實邁向尾聲，也能讓投資市場資金陸續歸隊。另外，根據美銀美林全球經理人調查顯示，未來 12 個月最可能發生軟著陸 (見下圖二)。所謂的軟著陸，就是經濟成長放緩、通膨可控，不需要進一步升息，且根據過去經驗，在軟著陸情況下，股債市表現會較佳。

圖二: 美銀美林全球經理人 6 月大調查

資料來源：BofA Global Fund Manager Survey，施羅德投信整理，2023 年 6 月。 請注意：上述預測和過去績效僅供參考，不代表未來績效之保證。

留意風險 投資可看「好勢多」

然而，施羅德投信仍認為有三大風險，下半年需要留意。第一，通膨再起。因就業市場強勁或超額儲蓄使消費力道未見減少，通膨壓力仍存，即可能讓聯準會政策轉向，也就是更為積極升息。第二，過度信用緊縮，造成經濟衰退。誠如上半年，銀行體系過度收緊放貸條件，造成系統性危機，造成經濟陷入衰退。第三，地緣政治風險。目前看到中美緊張情勢依舊，台海危機也並未解除，都會動搖投資信心。

在此環境下，施羅德投信建議，下半年投資不妨朝向「好勢多」。整體來說，各國央行有望今年內結束本次升息循環，市場反彈行情可望延續，唯須留意上述的風險以及貨幣政策不確定性，造成市場震盪。而多元分散，全球布局，相信仍會是下半年投資市場的主旋律。

「好」是好收益。以全球布局的高評等多元債券為核心，先行參與投資級債券的息收，並期待升息末升段帶來的債券反彈機會。這個策略在上半年已看到成果，預期下半年也可以延續。

「勢」是趨勢股票。可選擇永續增長以及顛覆未來型股票，因為永續概念依舊是各國政府推動的主力，是資產配置中不能缺少的一環 ；另外藉由同時布局產業創新龍頭企業，真正參與人類發展的革新，一網打盡不漏接。

「多」是全球多元資產。透過掌握全球型股債資產，在目前市場可能持續震盪下，成為投資人不錯的選擇。此外。建議全球佈局動態調整，不只在北美，更網羅歐洲和新興市場等廣泛投資機會，才能參與市場輪動機會。>> 看更多

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