鼎固-KY攜手宏璟團隊 以116.8億元拿下天母新光天母傑仕堡

新光一號不動產投資信託基金 (以下簡稱新光一號)，所持有不動產「新光天母傑仕堡大樓」(26) 日完成標售，由鼎固 - KY(2923-TW) 及宏璟 (2527-TW) 等組成的團隊以 116.8 億元標下，溢價率約 2%。鼎固表示，標下此案的經營規劃仍維持租賃為主，這也是鼎固 - KY 回台首度跨入商用不動產的經營。



鼎固 - KY 總經理張能耀表示，新光天母傑仕堡大樓案位天母地段優質地段，全棟使用率高，鼎固營運策略嚴謹，財務結構健全，並看好台灣經濟發展，經審慎評估後，決議投標。

「新光天母傑仕堡大樓」今以 116.8 億元標脫。(圖：世邦魏理仕提供)

目前「新光天母傑仕堡」五層樓以上為商務住宅，低樓層為商場，目前商場出租率約 95%，3 樓為五星級的壐悅產後護理之家，2 樓及地下一樓則是全真瑜珈 (True Yoga)，1 樓由家樂福開設家樂福便利購忠誠店。

「新光天母傑仕堡」今天的標脫，也是世邦魏理仕自 2010 年台北市天母東路舉辦「聖道兒童之家」土地標售案、由華固建設 (2548-TW) 得標並形塑區域內經典豪宅案「華固天鑄」後，再次為業主及天母地區，創造大型標售案成功案例。

世邦魏理仕指出，「新光天母傑仕堡大樓」位於天母商圈，包含商場和商務住宅，全棟建物面積約 16,075.18 坪，基地面積約 1,641.67 坪，其中商場出租率更高達 95%。世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的位於天母精華地段、正對 5,000 坪綠地公園，鄰近台北美國學校與日僑學校，也正臨天母聯外主要幹道、忠誠路二段，是商圈中真正核心地段。

林敬超表示，本次新光一號 REITs 案為近年少見大規模的清算案，合計超過新台幣 300 億元，更甚以往三檔基金相加。本次標的幾乎皆位於台北市區精華地段，自然是深獲青睞的關鍵。新光一號 REITs 公開標售案進行至今，已連續標脫五案，由此可見坐落於精華地段的投資標的依舊炙手可熱。