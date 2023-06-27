美股重點新聞摘要2023年06月27日

今日操盤前瞻

歐洲央行總裁 Christine Lagarde 在年度論壇上發表談話

美國 5 月營建許可修訂值、耐用品訂單、新屋銷售初值

美國 4 月 FHFA 房價指數、6 月消費者信心指數

彭博：葉倫計劃 7 月初訪中 拜登仍預期和習近平對談 日期未定

彭博引述知情人士報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 計劃 7 月初訪問北京，和中國新任財政部長進行首次高層經濟會談。與此同時，美國總統拜登仍預期和中國國家主席習近平進行談話，但日期尚未確定。閱讀全文...

分析師：中國智慧型手機出貨量反彈 這對蘋果有利

最新數據顯示，中國 618 購物節到來之際，中國智慧型手機銷量實現兩位數增長，麥肯錫分析師 William Gallagher 認為，這將有利於蘋果。閱讀全文...

Meta 推「Quest Plus」訂閱服務 每月可免費遊玩兩款遊戲

根據外媒《The Verge》周一（26 日）報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏宣布虛擬實境（VR）訂閱服務「Quest Plus」，用戶可透過訂閱該服務每月免費遊玩兩款 VR 遊戲，費用為每月 7.99 美元，年費則為 59.99 美元。報導指出，該訂閱服務類似索尼集團旗下的 PlayStation Plus 服務，較勁意味濃厚。閱讀全文...

瑞銀降評 Alphabet 曝華爾街對大型股熱情漸退

Google 母公司 Alphabet 周一（26 日）盤中股價挫跌逾 3%，此前瑞銀集團（UBS Group AG）將該公司股票從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），這是華爾街分析師對大型股熱情不再的最新例證。閱讀全文...