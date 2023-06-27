〈紐約匯市〉日官員稱不排除干預匯市 日元微升、盧布脫離15個月低點

俄羅斯盧布兌美元周一 (26 日) 走低，但已脫離盤中觸及的 15 個月低點。在主管外匯事務的最高官員警告近期日元波動過快，不排除干預匯市後，日元微幅上揚。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.13%，至 102.77。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團 (Wagner) 周末發起一日叛變，佔領俄羅斯南部的軍區總部，即使瓦格納首領普里格津 (Yevgeny Prigozhin) 表明無意推翻政府，這次的行動仍對普丁 (Vladimir Putin) 長達 23 年的統治構成嚴重威脅。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「事態迅速升級，也很快降溫，這對普丁來說是一大威脅，他必須同意和普里格津達成協議。在全球經濟放緩局勢更清晰明瞭之前，焦點可能暫時轉移。」

俄羅斯盧布兌美元盤中一度貶至去年 3 月以來最低，截稿前貶 0.9%，至 84.41 盧布兌 1 美元。

日元兌美元微升 0.12%，至 143.48 日元兌 1 美元。日本財務省副大臣神田真人表示，近來日元波動迅速且呈單向，當局對這種情況感到警惕，不排除對過度的外匯走勢採取應對措施。

日本央行上次對日元進行干預時的匯價水平約為 145。在日本央行維持超寬鬆政策的同時，全球央行正積極升息對抗通膨，令日元遭遇壓力。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在年度央行論壇發表演說之前，歐元小漲 0.14% 至 1.0907 美元。

經濟數據方面，德國 6 月 IFO 商業景氣指數連續兩個月回落，自前一月的 91.5 降至 88.5，為去年 12 月以來最低，顯示歐洲最大經濟體仍在努力擺脫衰退困境。

英鎊貶逾 0.2% 至 1.2713 美元。

離岸人民幣兌美元貶 0.4%，至 7.2429 人民幣兌 1 美元，再創七個月新低。端午假期結束後，投資人為中國政府採取更多支持措施的可能性作準備。

截至台灣時間周二 (27 日) 約 6:00 價格: