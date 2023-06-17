〈房產〉台北市辦公市場向北擴張 頂級商辦新聚落成型中

台北市商辦交易火熱，建商積極搶蓋辦公大樓，商辦市場陸續有新貨報到。商仲業者指出，不少買方在評估購入辦公室時，偏好屋齡 10 年內的新大樓，所統計實價登錄近 5 年北市辦公室交易中，10 年內新屋的交易規模已衝破 200 億元，且交易集中在都會區外圍的大直、士林，顯示辦公需求已從市中心向北擴張。

企業法人布局辦公室據點多傾向市區指標商業大樓，或區域產業群聚效益，近期更偏好選擇屋齡十年以內的新辦公室，規劃做爲集團企業總部。信義全球資產公司統計，以近 5 年台北市辦公室實價登錄資料來看，10 年內屋齡年內的辦公室交易量達到 202 億元，中山區交易量衝最高，累計金額達 142 億元，佔整體超過 70%；士林區次之，累計金額達 45 億元。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，為提升公司營運效能，越來越多企業有設立總部的需求，傾向找屋齡新、坪數大的商辦產品，直接包下多層或整棟做規劃。市區辦公產品屋齡以 20 年以上為主，而市中心外圍像大直、士林等區域，由於鄰近台北市區、具未來發展潛力，吸引建商插旗蓋商辦，且朝向頂辦規格做規劃，較符合目前公司設立總部需求，雖然不在市區商圈，也已躋身蛋黃區價格，吸引生技、醫療、金融等購買力強的買方入手。

林建勛經理指出，台北市中山區的新商辦交易主要集中在大直一帶，由於大直鄰近內科商圈、距信義區也僅有一橋之隔，在地理位置上極具優勢，且尚有大面積、方正基地可供開發，已有不少大型建商進場開發頂級辦公室。國票金 (2889-TW) 即看準大直頂辦商圈崛起，2019 年時投資 56.7 億元購入由華固建設 (2548-TW) 興建中的商辦大樓，更名為國票金融大樓，作為自用企業總部。

此外，士林也將成為新辦公聚落的明日之星，林建勛經理表示，士林有多個大型開發案在進行中，包括預定今年底完工的北士科全區開發，產業進駐後可望帶動士林地區發展；另外，興建中的捷運士林站 TOD 共構商業大樓，也將規劃飯店、商場、會議廳等商用設施。商業活動熱絡帶旺商辦市場， 2015 年完工的欣翰士林官邸，為士林指標商辦案，去年實價登錄資料累計有 14 筆交易資料，其中浪凡網路科技 (6165-TW) 就以總價 6.8 億元，一口氣打包 4 戶。

林建勛經理進一步指出，從近期市場成交情形中可以發現，買方除了傾向 10 年內屋齡的辦公室以外，對預售案的詢問度也越來越多，只要標的位置在精華區、成熟商圈內，即使尚未落成，也會吸引買方搶先砸重金搶買，且購買預售案也有其他優點，包括建商可以為買方量身打造符合需求的辦公空間配置、有機會享有大樓冠名權等，可有效提升企業的知名度與形象。